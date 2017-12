Zakharova: thème russe de l’intervention dans les élections à l’Ouest s’est épuisée

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. Le thème de l’allégation de la place de l’intervention de la Russie dans les élections dans les pays de l’Europe et les etats-UNIS s’est épuisée. Ce sujet a déclaré le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova dans le programme « 60 minutes » sur la chaîne de télévision « Russie 1 ».

« Quant à l’infini le thème de l’intervention de la Russie dans les élections de différentes manières, prétendument [c’était] les pirates, soi-disant par les MÉDIAS, alors regardez à quel point ce thème est en principe épuisé, dit – elle. – On a dit à propos de inconditionné l’intervention de la Russie. Puis elle a commencé à parler de ce qu’il est aujourd’hui aussi, à plusieurs reprises mentionné [le ministre des affaires étrangères du royaume-Uni] Boris Johnson, à la conférence de presse, non pas sur ce qu’était l’intervention, et que cette intervention ne vozimelo aucun effet n’a pas été couronnée de succès. Ensuite, tous sont passés à la discussion de l’absence de preuves ».

« Par conséquent, le thème, bien sûr, déjà, vient à rien, la preuve pas, c’est évident, et on a du mal sur ce insister. Donc je pense que c’est un sujet затухающая, parce qu’il n’y a aucune preuve concrète que, aujourd’hui encore, a déclaré le chef de la british Foreign office », a ajouté Zakharova.

La ministre des affaires étrangères de la Russie et du royaume-Uni, Sergueï Lavrov et Boris Johnson, à une conférence de presse à l’issue des négociations, vendredi, ont soulevé la question au sujet de la allègue l’ingérence de la Russie dans les élections dans les pays de l’Europe et les etats-UNIS. Lavrov a souligné qu’aucune preuve de ces accusations non. Selon Johnson, même si l’intervention n’a pas été couronnée de succès, il le fait est confirmé par le « nombreux témoignages ».