Zakia Khattabi: « Les gens vivent mal parce qu’on s’obstine à cultiver un modèle qui épuise »

Invitée de Matin Première ce lundi, la coprésidente d’Ecolo a été interrogée sur la nouvelle restructuration annoncée par Carrefour. Si pour Zakia Khattabi, il faut « mobiliser tous les leviers pour que les travailleurs ne restent pas sur le carreau », elle estime que « deux ans après Carterpillar », cela « ne suffira pas ».

« Je pense qu’il est temps que l’on remette profondément, et de manière radicale, en question le modèle économique et financier qui permet à ces multinationales de faire de nos travailleurs des variables d’ajustement pour que les actionnaires puissent continuer à s’enrichir sans tenir compte des dégâts sociaux ».

Et d’expliquer : « Nous plaidons depuis longtemps pour une transition de notre économie vers une économie résiliente. Cela veut dire une économie ancrée dans notre territoire ; qui soutient avec des politiques qui sont tournées vers nos PME. Une PME qui produit, qui construit, qui porte des projets sur le territoire, ce sont aussi des emplois qui sont non délocalisables ».

« C’est aussi une garantie de l’emploi de qualité, mais c’est aussi une garantie de qualité des produits », précise la coprésidente d’Ecolo.

« Un modèle qui épuise »

« Les gens vivent mal et c’est de pire en pire, parce qu’on continue à s’obstiner à cultiver un modèle qui épuise tant les ressources que les travailleurs », poursuit Zakia Khattabi.

« La gauche traditionnelle, comme la droite, n’a jamais remis fondamentalement le modèle productiviste, capitaliste, qui fait que ceux qui sont à la manœuvre se préoccupent plus des dividendes qu’ils reçoivent que des effets sur nos travailleurs ».

« Se mobiliser pour demain soit meilleur »

La coprésidente d’Ecolo affirme vouloir « être aux côtés de ceux qui font la transition, qui accueillent les migrants, tous ceux qui se mobilisent pour que demain soit meilleur ».

Et quand on évoque une politique de récupération, elle s’en défend : « On se rend compte que le projet de la transition, que nous comme parti nous portons, et bien, aujourd’hui, au quotidien, certains sont en train de le faire vivre. Nous, comme politique et écologistes singulièrement , nous avons la responsabilité pour que toutes ces initiatives qui font que demain sera meilleur qu’aujourd’hui deviennent plus structurelles. Il faut qu’il y ait un levier, un relais politique de cette nouvelle société, et c’est celle que nous portons. Et donc nous sommes le miroir, le relais, l’écho de toutes ces initiatives qui font que demain sera meilleur qu’aujourd’hui ».

Le politique « désinvestit le champs des idées au profit de la gestion »

Zakia Khattabi dénonce le fait qu’aujourd’hui « le politique a totalement désinvestit le champs des idées au profit de la gestion, avec comme seul horizon politique un bon bulletin des instances européennes. Aujourd’hui, le seul horizon politique ce sont les bilans, les chiffres,… ».

« Voter pour des écologistes ce n’est pas la même chose que voter pour des libéraux, pour des socialistes ou l’extrême gauche », affirme-t-elle. « Il faut aujourd’hui assumer une vision politique de laquelle découleront des politiques et des mesures précises ».

Et de donner en exemple les déclarations de Bart De Wever sur les migrants : « Quand Bart De Wever nous dit qu’il faudra choisir entre la solidarité de la sécurité sociale ou la solidarité envers les migrants, qu’est-ce qu’il fait ? Il oblige les gens à choisir entre deux solidarités. Il le réduit à un exercice budgétaire ».

« Nous, on dit qu’il est possible de faire les deux », conclut-elle.