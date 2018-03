Замсекретаря SAT de la fédération de RUSSIE: le monde a besoin d’un mécanisme d’évaluation de l’efficacité des mesures de la lute

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Le Conseil de sécurité de la fédération de RUSSIE ont proposé de créer, sous les auspices de l’ONU, un mécanisme d’évaluation de l’efficacité des efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme.

« Sage de réfléchir à l’élaboration, sous l’égide de l’ONU, un mécanisme d’évaluation de l’efficacité prises par la communauté internationale conjointe de mesures contre le terrorisme », a déclaré замсекретаря du Conseil de sécurité de la fédération de RUSSIE Sergey Вахруков, en parlant du rapport lors de la réunion du conseil scientifique lors de la SAT de la fédération de RUSSIE.

Вахруков a constaté que, maintenant, la lutte contre le terrorisme repose principalement sur le principe de l’intervention est déjà en événements. « Les terroristes sont constamment inventer de nouvelles formes et méthodes de commettre des actes de terreur pour qu’ils puissent maximiser l’effet de terreur et de résonance, a – t-il déclaré. – Lors de l’application de la loi du système d’état sont généralement pas prêts à ces défis, et seulement au bout d’un certain, souvent longue trouvent des mesures de riposte ».

Selon lui, Moscou plaide pour l’achèvement rapide de consultation et de production unique pour tous les pays conceptuelle de l’appareil dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment concernant la définition du terrorisme, de l’attentat et de l’organisation terroriste. « De la fédération de RUSSIE est fortement favorisée par le dialogue de paix de toutes les forces politiques et le règlement rapide des conflits en Syrie, en Libye, au Yémen, en Afghanistan, a souligné замсекретаря Совбеза. Il est aussi nécessaire de prendre des mesures pour reconstruire les infrastructures détruites par ces pays et leur intégration dans les processus économiques mondiaux ».

Вахруков a souligné l’importance de l’utilisation dans la lutte contre les terroristes de développements scientifiques. « Pratique de la mise à l’essai des conclusions scientifiques il est conseillé d’effectuer dans le cadre des exercices antiterroristes », il a dit.