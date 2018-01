Zone de basse émission à Bruxelles : est-ce suffisant ?

Les voitures qui roulent au diesel, construites avant 1992, ne peuvent plus circuler en Région Bruxelloise depuis lundi. C’est une conséquence de la mise en place de la LEZ, Low Emission Zone ou zone de basse émission, qui concerne donc les 19 communes bruxelloises.

Des caméras intelligentes vont contrôler les voitures. La sanction pour celui qui fraude ne sera pas immédiate : dans un premier temps, les chauffeurs recevront un avertissement. Puis, à partir du mois d’octobre, l’amende sera de 350€.

Une exception toutefois : en payant 35€, on pourra circuler une journée sur le territoire bruxellois avec ce type de véhicule. Mais cela devra faire figure d’exception : huit demandes de type maximum pourront être demandée par an et par véhicule.

Des mesures fortes sont indispensables. Une centaine de médecins le rappelait dans une carte blanche publiée dans Le Soir en novembre dernier : la pollution atmosphérique nuit gravement à la santé, en particulier des personnes plus fragiles. Risque cardiovasculaire, cancer des poumons, de la vessie, leucémies infantiles, asthme, allergies…la liste des risques est longue. Ces médecins saluent la mise en place de la LEZ mais juge la mesure insuffisante.

Marie VANCUTSEM reçoit autour de la table Axel COUSSEMENT, professeur à l’ULB spécialisé en moteur, pollution et énergie et Mathieu STRALE, professeur à l’ULB, licencié en géographie et détenteur d’un master complémentaire en sciences et gestion de l’environnement.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Etes-vous satisfait de la mise en place de cette zone de basse émission ? Aurait-il fallu qu’elle soit plus contraignante dès le départ, ou au contraire, est-ce pour vous un problème d’interdire certains véhicules à la circulation ? Quelles autres mesures faudrait-il prendre ? Anvers, Bruxelles se sont lancées…d’autres villes doivent-elles rejoindre cette liste ?

Ces questions seront au cœur de « Débats Première » ce vendredi 5 janvier dès 12h30 en direct sur La Première.

Donnez-nous vos solutions

On attend vos réactions :