Zone euro: taux de chômage stable en janvier, toujours au plus bas depuis décembre 2008

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 8,6% en janvier dans la zone euro, stable par rapport à décembre 2017 et en baisse par rapport au taux de 9,6% de janvier 2017. Il s’agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis décembre 2008, indique jeudi Eurostat, l’office statistique européen.

Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 7,3% en janvier, stable là aussi par rapport à décembre, en baisse par rapport au taux de 8,1% de janvier 2017 et au plus bas depuis octobre 2008, ajoute Eurostat.

Selon l’office européen, en janvier 2018, 17,931 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 14,111 millions dans la zone euro.

En Belgique, le taux de chômage a atteint 6,6%, stable par rapport à décembre et en baisse par rapport aux 7,6% de janvier 2017.

Sur un an, le taux de chômage a baissé dans tous les États membres. Les baisses les plus marquées ont été observées à Chypre (de 12,6% à 9,8%), en Grèce (de 23,3% à 20,9% entre novembre 2016 et novembre 2017), en Croatie (de 12,2% à 9,8%), au Portugal (de 10,1% à 7,9%) et en Espagne (de 18,4% à 16,3%).

Enfin, 3,646 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage, en janvier, dans l’UE28, dont 2,535 millions dans la zone euro.