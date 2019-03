Zoom avant sur l’objectif Laponie pour 12 jeunes de l’asbl Gratte

« Objectif Laponie » pour 12 jeunes, dont 5 ayant un handicap mental.

Ils partiront en Laponie finlandaise, le 6 avril prochain. Une aventure préparée par la branche néolouvaniste de l’asbl « Gratte », une organisation de jeunesse qui propose des voyages et des activités inclusives.

Le voyage de 10 jours est partiellement financé par des donateurs et Cap 48; il fera l’objet d’un documentaire, histoire d’éveiller le public au vivre-ensemble.

Bien plus qu’une vidéo-souvenir, ce documentaire sera le récit d’une aventure humaine hors norme et d’un partage d’expériences. « Moi, ce qui m’intéresse, c’est la richesse du regard. Les jeunes dits valides, d’un côté. Les jeunes ayant un léger handicap mental, de l’autre », affirme Lionel Scailteur, producteur.

« On a envie que ce film reflète le vivre-ensemble et qu’il puisse ensuite être utilisé comme un outil pédagogique pour des écoles ou des organisations de jeunesse, ce qui favorisera encore plus l’inclusion des personnes en situation de handicap », explique Pauline Robert, animatrice à l’asbl Gratte.

« Ce voyage de l’extrême rendra les échanges encore plus intenses », dit Alice Declercq, animatrice. « Dans pareilles conditions, en Laponie, les valeurs d’entraide et de solidarité seront accentuées. Peu importe les compétences intellectuelles de chacun ».

Un film qui contribuera aussi à casser les clichés sur le monde du handicap.

Infos sur le site internet gratte.org