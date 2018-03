Zuckerberg et sa femme allouer 30 millions de dollars à la lutte contre le faible niveau d’alphabétisation

© AP Photo/Jeff Chiu

TASS, le 7 mars. Fondateur de la société de Facebook Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan prix de $30 millions Гарвардскому l’université et Массачусетскому technologique de l’institut sur l’initiative visant à lutter contre le faible taux d’alphabétisation des élèves. Ce mardi a rapporté le journal The Boston Globe.

Comme le note l’édition, de l’initiative d’apprentissage, qui porte le nom de Reach Every Reader (« visez les chaque lecteur »), calculé sur cinq ans. Dans ce cadre, les universités ont l’intention de créer un outil qui permettrait de déterminer les établissements d’enseignement, les élèves qui connaissent les plus graves difficultés lors de la lecture, installer, quel est leur raison, et de proposer des méthodes qui sont capables d’appliquer des enseignants et des parents pour améliorer les compétences en lecture des enfants.