MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. Artiste du peuple de Russie Vladimir Machkov, en acceptant de devenir le directeur artistique basé Oleg Табаковым du théâtre-studio « Табакерка », a fait l’androïde acte. Une telle opinion a exprimé dans une interview avec des journalistes, la veuve Tabakov Marina Zudina.

« Je ne peux pas dire qu’il était attendu de la désignation, mais j’espérais que Volodia d’accord, c’est une décision très masculin, dit Zudina. – Il est un homme de succès, il a beaucoup de leurs plans, je pense qu’il a de l’amour à l’enseignant, à Oleg Pavlovitch ».

L’actrice a ajouté que Tabakov et Machkova a été « une relation très humaine, mentale ». Selon Зудиной, ils sont souvent appelé, Oleg Pavlovitch demandait constamment Machkova quelque chose à mettre dans son théâtre. « Volodia a vécu sa vie, beaucoup plus facile à mettre en œuvre leurs propres projets, que de prendre la responsabilité de théâtre, a déclaré Zudina. – De sorte que Volodia a fait un androïde acte, et j’ai été plus calme ».

« J’espère que « la boîte à priser » attente d’un nouveau cycle, une nouvelle vie », a poursuivi l’actrice. – Volodia très toutes les qualités nécessaires pour ce poste. C’est la bonne affectation, compétente sur le plan humain ».