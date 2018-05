315-anniversaire Pétersbourg, les habitants célèbrent le festival de la crème glacée et le concert Grebenchikov

© Pierre Kovalev/TASS

SAINT-PÉTERSBOURG, le 26 mai. /TASS/. La célébration 315-septième anniversaire de la fondation de Saint-Pétersbourg a été étalée sur deux jours. Samedi, à la veille des principales fêtes, les habitants de la ville pouvaient entendre de la rue-concert de Boris Grebenchikov, plonger dans l’atmosphère des années 60, un défilé de rétro-transports et de déguster de nombreuses variétés de crème glacée au festival de froid, de goodies.

La capitale de la crème glacée à saint-Pétersbourg est devenu sous Catherine II

Traditionnellement, la fin de mai célébrer à saint-Pétersbourg le festival de la crème glacée en plein centre-ville, sur la place Ostrovski. Le « festival de la crème glacée, c’est la fête, qui est directement liée à ce monument, qui se trouve à côté de nous maintenant (monument de Catherine II, installé dans le jardin de Catherine, au centre de la place Ostrovski). C’est sous le règne de Catherine II en Russie, il ya заморское friandise glacée », – a déclaré, en ouvrant le festival, le chef de la zone Centrale Pétersbourg Andreï Хлутков.

Cette année, le 26 mai a été chaude et ensoleillée, qui ne pouvait pas affecter les ventes de popsicle, des gaufres de gobelets et d’autres types de crème glacée. Des milliers de ptrsbourgiens se déplacent du bac au bac, en essayant de nouveaux types d’un dessert préféré. « J’ai appris beaucoup de nouveaux types de crème glacée, j’ai vraiment aimé les smoothies, et une fille tout simplement de ne pas arracher de cette crème glacée du paradis », partagé avec le journaliste TASS impressions de saint-pétersbourg Oleg.

Le concert de la MH dans la rue

L’entrée au festival de la crème glacée, sur l’avenue et la place Ostrovski, les visiteurs peuvent écouter un concert de rock russe Boris Grebenchikov (AB). Le musicien a décidé de faire un cadeau à sa ville natale, en organisant rue concert. L’excitation était tellement grand, que les auditeurs sont menacés sur les clôtures et les arbres, pour entendre l’artiste favori.

« Très chaleureuse et agréable, n’avais pas vu ces étoiles directement sur la rue et, comme le dit l’adage, sans protection. De même réussi à voir Boris Borissovitch propres yeux, mais pour cela, il fallut grimper sur la clôture », – a partagé ses impressions avec TASS jeune habitante de Pétersbourg Anna.

Rétro-bus

Dans le même temps passé par les visiteurs du festival de la crème glacée et les auditeurs leader de « l’Aquarium » de la perspective Nevski traversaient les participants au IV de Saint-Pétersbourg défilé international rétro-transport. Des dizaines de voitures anciennes, d’autobus, de trolleybus roulé sur une artère principale de la ville et ensuite garé près du Cirque sur la Fontanka.

Là, on pouvait voir presque tous les modèles d’autobus Ikarus, américains Ford et Man, les soviétiques ЛиАЗы.

Une attention particulière du public a été attirée par un bleu boîtier de l’allemand un petit bus Setra C6 1962 émission.

« Ce bus était à l’époque le plus progressif, pour la première fois dans le monde ont utilisé au lieu de l’encadrement de la structure de support. Notre société de transport acheté ce bus il y a 10 ans en Allemagne, il était un héritage familial qui se transmettait de père au petit-fils. Nous sommes près de deux ans ont travaillé sur la restauration de l’origine de l’apparence », dit TASS estonien conducteur Урмас Вальгма.

Sur la corde raide au-dessus de la Neva

Le soir, la fête s’est déplacé à Son Palais. Le festival de musique Classique au Palais ». Et la nuit, après le divorce de pont du Palais, le funambule Rassoul Абакаров se tiendra sur la Neva sur la corde tendu entre travées.