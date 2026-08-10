Hoeveel data verbruikt Netflix in 4K per uur en hoe lang doe je met 100 GB

Kort antwoord: eigenschappen met een Y zijn zeer zeldzaam. Bekendst: yuppie-achtig en yogisch. Waar...
Kort antwoord: eigenschappen met een X zijn zeldzaam in het Nederlands. De bekendste zijn xenofoob (...
Kort antwoord: de zoete vrucht van de palmboom is de dadel. Dadels groeien aan de dadelpalm (Phoenix...
Kort antwoord: de cryptogramomschrijving "een prima reden om er niet in te vallen" heeft als gangbaa...
Kort antwoord: in de context van gewicht gebruik je meestal "licht" met een ch. "Een licht gewicht"...
Kort antwoord: beide vormen bestaan. Verlaagt is tegenwoordige tijd (hij verlaagt). Verlaagd is volt...
'Insgelijks' is een Nederlands woord dat 'ook', 'evenzo' of 'jij ook' betekent. Je gebruikt het om b...
Wie een serie in de hoogste beeldkwaliteit kijkt, verstookt heel wat meer data dan iemand die tevred...
Spanje is al jaren een van de populairste zonbestemmingen van Nederlanders, en dat is niet zo gek. M...
Als het gaat om comfortabel en stijlvol slapen, zijn hoeslakens wereldwijd steeds populairder aan he...
De zomer van 2026 staat in België weer bol van de muziekfestivals. Van de grote weides van Werchter...
De Vurige Vijvers in Genk vormen een natuurpareltje in Belgisch Limburg. Het gebied bestaat uit een...
Een 1000 uren kaars is een speciale kaars die ontworpen is om extreem lang te branden, vaak tot wel...
De uitdrukking “dan bent u voor de zondag halverwege” roept bij veel mensen vragen op. Wat betekent...
Waarom je wasmachine muf gaat ruiken Een muffe geur in je wasmachine ontstaat meestal door een combi...
De Vurige Vijvers in Genk vormen een natuurpareltje in Belgisch Limburg. Het gebied bestaat uit een...