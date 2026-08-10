14 Aug 2026 21:32

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Eigenschappen met een Y: zeldzaam maar bestaand Algemeen

Eigenschappen met een Y: zeldzaam maar bestaand

10 augustus 2026 0 min leestijd

Kort antwoord: eigenschappen met een Y zijn zeer zeldzaam. Bekendst: yuppie-achtig en yogisch. Waar...

Eigenschappen met een X: zeldzaam maar bestaand Algemeen

Eigenschappen met een X: zeldzaam maar bestaand

15 augustus 2026 0 min leestijd

Kort antwoord: eigenschappen met een X zijn zeldzaam in het Nederlands. De bekendste zijn xenofoob (...

Zoete vrucht van de palmboom: dadel als antwoord Algemeen

Zoete vrucht van de palmboom: dadel als antwoord

12 augustus 2026 0 min leestijd

Kort antwoord: de zoete vrucht van de palmboom is de dadel. Dadels groeien aan de dadelpalm (Phoenix...

Een prima reden om er niet in te vallen: cryptogram uitleg Algemeen

Een prima reden om er niet in te vallen: cryptogram uitleg

12 augustus 2026 0 min leestijd

Kort antwoord: de cryptogramomschrijving "een prima reden om er niet in te vallen" heeft als gangbaa...

Ligt of licht gewicht: welke spelling is correct? Algemeen

Ligt of licht gewicht: welke spelling is correct?

15 augustus 2026 0 min leestijd

Kort antwoord: in de context van gewicht gebruik je meestal "licht" met een ch. "Een licht gewicht"...

Verlaagt of verlaagd: welke spelling is juist? Algemeen

Verlaagt of verlaagd: welke spelling is juist?

11 augustus 2026 1 min leestijd

Kort antwoord: beide vormen bestaan. Verlaagt is tegenwoordige tijd (hij verlaagt). Verlaagd is volt...

Insgelijks betekenis en gebruik Algemeen

Insgelijks betekenis en gebruik

11 augustus 2026 1 min leestijd

'Insgelijks' is een Nederlands woord dat 'ook', 'evenzo' of 'jij ook' betekent. Je gebruikt het om b...

Hoeveel data verbruikt Netflix in 4K per uur en hoe lang doe je met 100 GB Internet

Hoeveel data verbruikt Netflix in 4K per uur en hoe lang doe je met 100 GB

19 juli 2026 2 min leestijd

Wie een serie in de hoogste beeldkwaliteit kijkt, verstookt heel wat meer data dan iemand die tevred...

10 tips voor een geslaagde all-inclusive vakantie in Spanje Algemeen

10 tips voor een geslaagde all-inclusive vakantie in Spanje

8 juli 2026 1 min leestijd

Spanje is al jaren een van de populairste zonbestemmingen van Nederlanders, en dat is niet zo gek. M...

Waarom zijn hoeslakens zo populair? Webshops

Waarom zijn hoeslakens zo populair?

5 juli 2026 2 min leestijd

Als het gaat om comfortabel en stijlvol slapen, zijn hoeslakens wereldwijd steeds populairder aan he...

Muziekfestivals in België zomer 2026: zo volg je de optredens online van thuis Internet

Muziekfestivals in België zomer 2026: zo volg je de optredens online van thuis

24 juni 2026 2 min leestijd

De zomer van 2026 staat in België weer bol van de muziekfestivals. Van de grote weides van Werchter...

Vurige Vijvers Genk: een natuurpareltje in Limburg Algemeen

Vurige Vijvers Genk: een natuurpareltje in Limburg

23 juni 2026 1 min leestijd

De Vurige Vijvers in Genk vormen een natuurpareltje in Belgisch Limburg. Het gebied bestaat uit een...

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Eigenschappen met een X: zeldzaam maar bestaand

15 augustus 2026 0 min leestijd
Ligt of licht gewicht: welke spelling is correct?
Algemeen

Ligt of licht gewicht: welke spelling is correct?

15 augustus 2026 0 min leestijd
Zoete vrucht van de palmboom: dadel als antwoord
Algemeen

Zoete vrucht van de palmboom: dadel als antwoord

12 augustus 2026 0 min leestijd
Een prima reden om er niet in te vallen: cryptogram uitleg
Algemeen

Een prima reden om er niet in te vallen: cryptogram uitleg

12 augustus 2026 0 min leestijd
Insgelijks betekenis en gebruik
Algemeen

Insgelijks betekenis en gebruik

11 augustus 2026 1 min leestijd

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Wat is een 1000 uren kaars? Algemeen

Wat is een 1000 uren kaars?

9 augustus 2025 2 min leestijd

Een 1000 uren kaars is een speciale kaars die ontworpen is om extreem lang te branden, vaak tot wel...

Dan bent u voor de zondag halverwege: betekenis, uitleg en voorbeelden Algemeen

Dan bent u voor de zondag halverwege: betekenis, uitleg en voorbeelden

2 september 2025 2 min leestijd

De uitdrukking “dan bent u voor de zondag halverwege” roept bij veel mensen vragen op. Wat betekent...

Hoe verwijder je een muffe geur uit je wasmachine en voorkom je dat het terugkomt Algemeen

Hoe verwijder je een muffe geur uit je wasmachine en voorkom je dat het terugkomt

5 februari 2026 2 min leestijd

Waarom je wasmachine muf gaat ruiken Een muffe geur in je wasmachine ontstaat meestal door een combi...

Vurige Vijvers Genk: een natuurpareltje in Limburg Algemeen

Vurige Vijvers Genk: een natuurpareltje in Limburg

23 juni 2026 1 min leestijd

De Vurige Vijvers in Genk vormen een natuurpareltje in Belgisch Limburg. Het gebied bestaat uit een...