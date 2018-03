À Khanty-Mansiysk ont commencé les premières projections du festival International du film « l’Esprit du feu »

© Stanislas;/TASS

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Les premières impressions du XVIE festival International cinmatographiques « l’Esprit du feu », qui durera jusqu’au 7 mars, a commencé jeudi à Khanty-Mansiysk. Sur cela a communiqu le TASS, le directeur exécutif de l’événement Larissa Cours.

« Aujourd’hui, nous avons ouvert le centre des arts du programme pour enfants. La cérémonie officielle d’ouverture du festival aura lieu demain. Aujourd’hui, ils ont déjà commencé les spectacles. En particulier, le public verra 37 peintures, dont six de la compétition », dit – elle.

Le service de presse du festival ont noté que le jeudi commence son travail centre de conferences publiques « de l’Académie de Arzamas », qui présentera un programme spécial de son plaidoyer de projet dans le cadre du festival. Par exemple, dans le musée de la nature et de l’homme est prévue une conférence « tant pis pour les aborigènes? », qui tiendra le chercheur principal de l’Institut d’ethnologie et d’anthropologie (département de la Nord et de la Sibérie), Natalia Novikova. La conférence se consacreront à un silence comme un moyen de communication dans la culture des peuples autochtones ».

Le soir a lieu la conférence « Comment regarder un film » avec Boris Ridicule, qui se tiendra dans la CWC « Ugra-Classic ». Critique de cinéma et chef de sélectionneur du festival racontera les téléspectateurs sur les accents de faire lors de la visualisation d’un film.

Sur le festival

L’idée de ce festival « l’Esprit du feu » appartient cinéaste Sergueï dites soloviev. Chaque année, dans les différentes salles de Khanty-Mansiysk et de l’ensemble du district lors de l’événement passent le concours d’information et d’impressions. L’année dernière, le festival a présenté plus de 100 films à partir de 25 pays producteurs de films.

Le thème du festival de cette année sur « les Films sur l’amour ». « L’esprit du feu » pour la troisième année consécutive devienne une plate-forme pour le dialogue des cinéastes des états du BRICS. Cette année, le concours est entré brésilienne de la science-fiction, la peinture « Quand il y a de Brasilia » Адирлея Queiroz, est considérée comme une des meilleures œuvres de l’année 2017.

Auparavant, TASS a rapporté que les projections des meilleurs films du XVIE festival International de cinmatographiques « l’Esprit du feu » se tiendra à Moscou et Ekaterinbourg. Selon le gouverneur de Khanty-Mansi le comté de Natalia Komarova, telle organise pour la deuxième fois. Comme annoncé par le vice-président du festival, Marie-Zvereva, cette année, les spectacles d’dureront quatre jours à Moscou et trois jours à Ekaterinbourg.