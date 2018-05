À Kiev, le groupe de hooligans ont attaqué des supporters de Liverpool, venus sur la finale de l’uefa champions league

© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

TASS, le 25 mai. Environ 20 personnes masqués ont attaqué les fans de Liverpool, vacances dans le restaurant de Rooster, situé à proximité du stade Olympique, où le samedi aura lieu un match de finale de la Ligue des champions. Rapporté édition de Mirror.

Selon le journal, les intimidateurs ont pris d’assaut l’école, l’ont jeté dans un anglais de fans de verre, des tables et des chaises. L’attaque de plusieurs fans ont reçu des coupures de la tête et du cou.

« Nous sommes tout simplement en train de dîner et qui ont été plongés dans leurs affaires, quand l’attaque s’est produite, – cite l’édition de paroles de l’un des survivants. Et je viens ici non pas pour le faire, et de regarder le football. Nous sommes arrivés à Kiev littéralement quatre heures et a déjà été attaqué, c’était terrible ».

Arrivés sur les lieux, les policiers ont arrêté deux personnes du groupe, qui a fait une attaque.

Samedi au stade Olympique de Kiev aura lieu la finale de la Ligue des champions, qui joueront espagnol Real madrid et de l’anglais de Liverpool.

