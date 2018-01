AP: dans les etats-UNIS ont lancé une enquête concernant soupçonné de harcèlement congressiste

Le Député Patrick Миэн

NEW YORK, le 21 janvier. /TASS/. Président de la chambre des représentants du Congrès des états-UNIS Paul Ryan a ordonné de procéder à une enquête en liaison avec l’apparition dans les MÉDIAS d’informations sur ce que l’un des législateurs a utilisé l’argent des contribuables pour payer le silence de la femme à laquelle il agressée. Ce sujet a rapporté samedi l’agence Associated Press.

Plus tôt dans la journée dans le journal The New York Times a publié un article, à partir de laquelle il fallait que le député Patrick Миэн (républicain de l’etat de Pennsylvanie) a conclu un accord confidentiel avec son ex-assistante, afin qu’elle ne découvrait des informations sur trop intrusives ухаживаниях de sa part. Selon le journal, il s’agissait de milliers de dollars de l’argent des contribuables. La taille exacte de la somme ne se précisait.

Миэна excluront du comité de la chambre des représentants sur l’éthique. C’est cet organisme selon les directives de Ryan sera de poursuivre l’infraction à l’égard du législateur. Comme le souligne l’agence, si les informations figurant dans la publication, est confirmée, Миэну devra rembourser les fonds versés son ancienne assistante. Lui-même, le député a déclaré que les accusations contre lui sont infondées.

Миэн jusqu’à récemment, était membre de la commission au comité d’éthique, qui a effectué plusieurs enquêtes sur des accusations d’autres législateurs de harcèlement sexuel. Il est aussi préconisé de lois obligeant les informer à propos de ces crimes. Avant de devenir député, il a plus de 10 ans de travail du district, par le procureur de la Pennsylvanie. Alors il a demandé la prise de mesures de protection des femmes contre la violence familiale.

Ces derniers mois aux états-UNIS ont été marquées par une série de scandales concernant des accusations de harcèlement sexuel. Le plus fort d’entre eux concernait le producteur hollywoodien Harvey Вайнштейна. En octobre 2017, The New York Times a publié à l’issue de journalisme d’investigation un article qui disait que le producteur, dans un délai d’environ 30 ans a des sollicitations des collaborateurs d’entreprises, où il a travaillé.

Après cela, le harcèlement ont été accusés et un certain nombre d’autres hommes, en particulier, l’ancien interprète le rôle principal dans la série télévisée « château de Cartes » de Kevin Spacey, l’acteur Dustin Hoffman, le comédien Louis Xi Kay, l’ex-président AMÉRICAIN George w. Bush.