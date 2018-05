Attaque au couteau: les trois policiers qui ont fait face au terroriste reçus à l’Élysée jeudi

Un policier marche dans les rues du IIe arrondissement de Paris après une attaque au couteau, le 12 mai 2018 –

Geoffroy Van Der Hasselt – AFP

INFO BFMTV – Les trois policiers qui sont intervenus dans l’attaque au couteau à Opéra, qui a fait un mort et quatre blessés samedi, seront reçus jeudi à l’Élysée.

Les trois policiers qui sont intervenus lors de l’attaque à Opéra seront reçus à l’Élysée ce jeudi en fin de journée. Tous les trois ont retrouvé leur poste ce mercredi matin.

Samedi soir, Khamzat Azimov, Français d’origine tchétchène, a fait un mort et quatre blessés dans le IIe arrondissement de Paris. Il a ensuite tenté de s’en prendre aux forces de l’ordre avant d’être abattu. L’attaque perpétrée par ce jeune homme né en 1997 et fiché S a été revendiquée par Daesh. Ses parents et Hakim A., l’un de ses amis de lycée, ont été placés en garde à vue. Les parents de l’assaillant ont été remis en liberté.

Un hommage a été rendu ce mercredi par plusieurs élus à Ronan Gosnet, jeune homme de 29 ans tué dans l’attaque. La maire de Paris Anne Hidalgo a salué la mémoire d’un jeune homme « qui aimait cette ville ». Une minute de silence a été observée dans sur les lieux de l’attaque.