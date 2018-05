Comme à Novossibirsk manifestation de la « Nuit des musées »

Publicité

Ignorer les publicités

























{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5215863.stepNow *12 +1}} – 6 {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5215863.sliderLength-1}}

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

Le choix de la rédaction

Pacifique à l’étranger de la Russie: les navires de guerre de la flotte

Le 20 mai, 23:30





La slection de la Russie selon le football est arrivée à l’Autriche sur la collecte avant la coupe du monde 2018

Le 20 mai, 20:57





Les autorités de Moscou ont lancé annuel велопараду dans la capitale

Le 20 mai, 12:07





Équipe nationale Suisse de hockey sur glace a battu l’équipe du Canada et à la finale de la coupe du monde

Le 19 mai, 22:35





Une équipe de Suède de hockey dans la finale de la coupe du monde, ayant des américains

Le 19 mai, 18:25





Le parc de football s’est ouvert dans le centre de Saint-Pétersbourg

Le 19 mai, 15:57

1

…

{{item.num+1}}

…

{{$root.cfg.modules.slider[‘gallery_5215863’].sliderLength – 1}}

{{$root.cfg.modules.slider[‘gallery_5215863’].sliderLength – 1}}

+

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

NOVOSSIBIRSK, le 19 mai. /TASS/. La « nuit des musées » à Novossibirsk cette année a eu lieu plus de 50 sites, et désireux de chatouiller les nerfs en mesure d’aller sur la plus étrange de l’exposition de la soirée au Musée mondiale funéraire de la culture, qui se trouve sur le territoire de novosibirsk crématoire.

La mort comme la continuation de la vie

Pour entrer dans le Musée mondiale funéraire de la culture – ou le Musée de la mort, comme on l’appelle – besoin de passer par l’allée, le long de laquelle se trouvent les monuments et les couronnes. C’est un triste spectacle, mais arrivés à la périphérie de la ville ce soir-là n’est pas la priorité. Un groupe d’adolescents sur le chemin de musée amusant discute de ce qu’il a vu et s’aperçoit que c’est mieux que le christianisme ou le paganisme.

Voir aussi

Medina a ouvert à Moscou de la « Nuit des musées »

Objets anciens et modernes projets d’art montreront sur les actions de la « Nuit des musées – 2018 en Russie

En Russie, passe l’action de la « Nuit des musées – 2018 »

« La passion de Freud » et un atelier de magie: que montrent les moscovites dans la « Nuit des musées »

La piste mène au-qassam, où, malgré les nuages, la neige et le froid, s’est aligné le grand tour. La jeune fille Lisa avec des couleurs vives faits descendre noire rouge à lèvres les lèvres et les cheveux lilas achète un ticket et volontiers explique son désir d’arriver à la « Nuit des musées » c’est ici.

« J’ai pour la première fois ici, bien que depuis longtemps envie de le visiter ici. Je suis passionnée par la culture gothique, il est très proche. Il me semble, de chambre la culture, c’est toujours intéressant », – a dit l’interlocuteur de l’agence, en tirant de son ошеломленного des satellites dans la première salle du musée.

De telles vif des gens habillés dans le Musée de la mort a eu beaucoup. Certains étaient dans le noir des robes, et d’autres non-ferreux tenues fantaisistes, des formes et des couleurs, explicitement restantes de la célébration de l’Halloween.

Marina Соломатина est venue avec une amie, pour aller sur des voyages et écouter, comme auparavant étaient des cérémonies. « Je voulais savoir comme avant respecté le deuil, comment tout cela a été organisé chez les femmes et chez les hommes. Comment allait en procession, les robes portées. Et la peur n’est pas la peine, parce que la mort est une continuation de la vie », a expliqué la femme.

La peur de la mort est clairement n’ont pas connu beaucoup de ceux qui viennent ce soir dans le musée. Après une journée de visites les filles faisaient volontiers селфи comme dans les sépulcres, et dans les anciennes charrettes, ayant jeté sur lui-même du deuil, des châles et des hommes essayé rôle de chauffeurs dans le noir des véhicules катафалках.

Victorien d’un esprit et d’un réalisme

Les salles du musée surpris de la quantité de mimes et de загримированных de personnes, qui, sous le sinistre de la musique racontaient des visiteurs des cérémonies funéraires dans les différentes cultures. Il y avait des squelettes, et la mort avec une faux, et beaucoup de femmes en robes vintage avec des corsets. Des bénévoles Lisa Shakurova passait le concours de l’траурным les traditions de l’époque de la reine Victoria et bien senti, en costume d’époque.

« Ici plane l’esprit de l’Autriche-Hongrie, je veux vous dire. J’ai été au cimetière de Lviv – et c’est ici directement à la partie de l’histoire », – a dit le Shakurova.

Un peu plus loin, un groupe de jeunes gens, debout près de la table avec la figure, en simulant l’autopsie du corps à la morgue, a examiné, pas d’histoire, et la position des muscles sur un mannequin. Alexandre Moskalenko a expliqué que cette натуралистичный vue pour lui, comme pour le futur médecin, est assez familier.

« Nous sommes des étudiants en médecine, et nous c’est tout le principe intéressant. C’est à nous ne sont pas influencés par nous et en live c’est vu, en souriant, dit le jeune homme, jusqu’à ce que ses amis fixement considèrent une grande blessure dans le ventre « cadavre ».

En face, loin de cette table essayé de rester avec une famille de trois enfants. Les filles ont bloqué le nez et утягивали ma grand-mère à côté de robes et de crânes, dont une particulièrement distinguée rose vif, comme si le sourire du crâne, et la vérité n’était pas si terrible.

Particulièrement impressionnable n’est pas recommandé

Le guide passe lunettes de visiteurs là où d’habitude se déplacent deuil de la procession. « Je me tiens à l’endroit où se trouve habituellement le cercueil avec le corps », dit – il, en disant des détails sur le cours de la cérémonie de deuil. Sur ces mots, la jeune fille qui est à côté, commence lentement à s’éloigner, chuchoter, « mon Dieu » et d’emmener un manifestement intéressé un jeune homme dans un chapeau noir, qui n’est pas contre continuer à écouter, à propos de « l’émotionnel » percée lors des funérailles.

D’ailleurs, si impressionnables, les visiteurs se sont retrouvés en minorité. Malgré les vacances autour d’une bougie, de la musique triste, et appelle les travailleurs du musée se comporter tranquillement de se comporter calmement, les invités de la nuit des musées fort parlaient, se lamentaient, baptisés et avec intérêt considérèrent tout autour.

Passer sur les choses « banales » ceux qui sont venus au musée puissiez rapidement – dans la rue, les invités de la fête activement acheté du thé chaud et de café, se régalaient des crêpes, en discutant de ce qu’ils voient. La force et perdu dans ses pensées sur l’impermanence de l’être, les invités de la nuit des Musées très limite sur les maisons, en cédant la place à d’autres souhaitent en savoir un peu plus sur la culture de l’enterrement dans ce sombre mai, une soirée tel a fait encore froid, nuageux avec éclaircies.

Musée d’histoire mondiale funéraire de la culture

Le musée mondiale funéraire de la culture ouvert à Novossibirsk en 2012. Ce complexe est situé dans un Parc de la Mémoire de novosibirsk crématoire. La collection du musée compte quelques milliers de pièces. Parmi eux – le deuil de la robe de XVIII-XIX siècles, les bijoux de deuil, modèle катафалков, de deuil attirail de l’église, de gravures anciennes et de photos sur le thème de l’enterrement et de deuil.

De nombreux aspects funéraire de la culture présente sous la forme d’installations. Par exemple, la réception de la commande funéraire de son bureau, la couture траурного robe, adieu famille avec le défunt. On peut aussi voir диораму de l’atelier de photographie, où se déroule la session posthume de photos, lorsque le défunt a filmé dans un environnement familier avec les parents. Si vous le souhaitez, les visiteurs peuvent se rendre au crématorium.