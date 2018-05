Dans l’Oural de l’université fédérale pour ouvrir le centre азербайджановедения

EKATERINBOURG, le 20 mai. /TASS/. Le nouveau centre de азербайджановедения s’ouvre à l’université fédérale de l’Oural (УрФУ) à Ekaterinbourg. Cela a été annoncé dimanche TASS, le consul général de l’Azerbaïdjan à Ekaterinbourg Ilgar en exercice de l’osce.

« C’est présentable public disponible pour les élèves et pour les personnes de l’université. Mission du centre consiste à se familiariser avec l’Azerbaïdjan, avec son histoire. Il ya des tutoriels, et des livres et des photos pour la réalisation de diverses activités. Auparavant, nous avons été un centre, mais il se trouvait au mauvais endroit [a] est fourni n’est pas ainsi que nous le souhaiterions », dit – il.

En exercice de l’osce a ajouté que le côté technique du centre a assuré la partie. « УрФУ sélectionné par hasard, parce qu’il a Azerbaïdjanais de l’université des langues et de l’université slave de Bakou coopèrent activement dans les différents domaines », dit – il.

Titulaire d’une chaire à l’étranger des études régionales УрФУ Alexandre Nesterov a précisé que le cœur se tiendra une conférence internationale, menée de la recherche scientifique. « Il y a lieu de la rencontre avec les représentants de la diaspora », conférence et bien plus encore », dit – il.

Dans УрФУ est formé d’environ 35 mille étudiants de la journée et la sante. L’université propose plus de 200 destinations et de spécialités. Chaque année, plus de 13 mille étudiants de l’université passent pratiques de fabrication, de près de 700 entreprises ont conclu avec l’université de contrats à long terme sur la pratique.