© Service de presse du holding « Schwabe »

MOSCOU, le 20 décembre. /TASS/. De novosibirsk priborostroitelnyj zavod (inclus dans le holding « Schwabe ») est reconnu comme le meilleur en ville, sur les conditions de travail des jeunes professionnels, a annoncé mercredi le TASS, le directeur général de l’entreprise Basile Рассохин.

« L’usine est devenu le lauréat du concours, menée chaque année par la mairie de la ville, dans la catégorie « Meilleure organisation du travail avec les jeunes », dit – il, notant qu’à l’inspection ont participé près de 40 entreprises de différents secteurs de l’économie.

Рассохин a noté que le haut résultat a été obtenu grâce à l’attention qui accorde un holding de participation, la promotion et le soutien de la jeunesse. « Nous formons les jeunes employés à la base même de l’entreprise, et des stages de perfectionnement dans les établissements d’enseignement supérieur de la ville », – a déclaré le directeur général, ajoutant que dans la période de formation de jeunes professionnels s’avère être un soutien matériel et sont ciblés à des subventions.

Aussi les lauréats de la tenue du concours sont devenus les trois employés de l’usine. Ils ont été reconnus comme les meilleurs parmi les jeunes professionnels, jeunes cadres et des jeunes travailleurs.

Sur le concours

Le concours est organisé, à Novossibirsk, depuis 2008, le comité des jeunes de la mairie dans le cadre d’un programme de développement de la politique de jeunesse. L’objectif principal de l’inspection – identifier les entreprises où le plus de succès est le travail avec les jeunes ouvriers et de spécialistes, ainsi que d’inciter d’autres entreprises à l’amélioration de l’activité de la jeunesse.