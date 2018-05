Roms De La Bête

© EFE/SEBASTIEN NOGIER

CANNES (France), le 19 mai. /TASS/. Fédération de la pop-rock-le groupe « animaux » a été récompensée au festival de Cannes awards Cannes Soundtrack pour la musique du film de Cyril Серебренникова « Été ». Cela a été rapporté samedi le comité d’organisation du prix.

« Le Vainqueur De Cannes Soundtrack 2018 – « L’Été », Des Roms Bête, Hermann En France. Le film est réalisé par Cyrille Серебренниковым (surveillée), participe à la compétition officielle du festival de Cannes en 2018″, – dit dans le message des organisateurs.

Peinture Серебренникова « Été » qui raconte la jeunesse de Victor Tsoi et l’émergence de la culture rock à Leningrad dans les années 1980. L’un des rôles principaux dans le lui a joué le leader des « Bêtes » de Roms la Bête (la neige durcie. le nom d’un Roman d’Bilyk). Sur l’écran, il apparaît dans l’image du fondateur et le leader de léningrad le groupe de rock « Zoo » de Mike Naumenko.

Le film « l’Été » a été présenté au festival de Cannes cette année, le premier en ouvrant le programme principal de concours, et a été très favorablement accueilli par la critique. Avec 20 autres tableaux, il se bat pour la palme d’Or. Les noms des lauréats 71-ème festival de Cannes seront annoncés le samedi soir.

Lui-même Kirill Serebrennikov, de venir à Cannes pour le festival n’a pas pu – Russie réalisateur surveillée, étant accusé dans l’affaire de détournement de fonds. Auparavant, le tribunal de Basmanny de Moscou a prolongé jusqu’au 19 juillet, la durée de l’assignation à domicile Серебренникову, ainsi que trois autres фигурантам de l’affaire.

Selon l’enquête, en 2011, Serebrennikov, a élaboré un projet de « Plate-forme » sur le développement et la vulgarisation de l’art contemporain, sur le financement dans les années 2011-2014 le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE a alloué plus de 214 millions de roubles. Pour la mise en œuvre du projet, il a créé autonome et à but non lucratif (ANO) du Septième studio », laquelle a attiré Yuri Итина, Alexis Малобродского, Nina Масляеву et d’autres de ses amis. Suivant les indications de la Серебренникова et Итина, Малобродский, Масляева et d’autres caucase chaque année à élaborer des plans d’actions dans le cadre du projet, donnant sciemment fausses et exagérées sur leur nombre et leur coût, résultant ont été enlevés de l’outil. Sicles d’argent, Масляева, признавшая la culpabilité, et a donné le témoignage de ses anciens collègues, et Itin placés en résidence surveillée, Малобродский – dans un centre de DÉTENTION.