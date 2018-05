Deux canadien ont gagné le jackpot de la loterie nationale de près de $4 millions

OTTAWA, le 20 mai. /TASS/. Le jackpot de la loterie nationale « 6 à partir de 49 » de 5 millions de dollars canadiens (environ 4 millions de dollars) offert au Canada. À propos de ce dimanche, ont indiqué les représentants de l’association Atlantic Lottery, qui mène au Canada, environ une douzaine de ces tirages.

« Les chambres – 14, 15, 28, 34, 38 et 44. Bonus-nombre – 30 », – a expliqué les organisateurs. Actuellement, on sait que dans le tirage au sort les deux gagnants. Heureux квитки ont été vendus dans les provinces centrale du Canada – Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, mais où exactement, jusqu’à ce que les organisateurs dire. Le grand prix sera divisé entre les gagnants de la moitié.

Le traditionnel « prix de consolation » tirage d’un million de dollars canadiens ($780) obtiendra un résident de la province de l’Ontario. Selon les règles de la loterie nationale, pour obtenir le prix, vous devrez présenter aux organisateurs un billet gagnant, et le nom du gagnant doit être dans le domaine public.

Le plus grand dans l’histoire du Canada jackpot d’un montant de 64 millions de dollars canadiens (49,5 millions d’euros) a été joué à la loterie « 6 à partir de 49 » en octobre 2015. Encore plusieurs fois dans les années 2015-2018 au Canada ont été enregistrées jackpots de 60 millions de dollars à la loterie Lotto Max. Le montant de ces gains dans la moyenne était de $46 millions de