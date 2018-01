Deux tablettes numériques dérobées dans la valise de François Bellot de retour de Tunisie

Le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, a été victime d’un vol le 3 janvier. De retour d’un voyage privé en Tunisie, il a constaté la disparition de deux tablettes numériques qui se trouvaient dans sa valise dans la soute de l’avion. « Quand j’ai récupéré mes bagages à l’aéroport d’Orly, j’ai tout de suite remarqué que ma valise avait été ouverte », explique-t-il, confirmant les informations du magazine français Le Point.

François Bellot précise que ces tablettes (une professionnelle et une privée) ne contenaient aucune information sensible liée à ses fonctions et que rien d’autre ne lui a été dérobé.

Le ministre a porté plainte contre X, via sa compagnie aérienne. A ce stade, on ne sait pas si le vol a été commis à Paris, après l’atterrissage, où à Djerba, après l’enregistrement. Une enquête a été ouverte. Par chance, François Bellot avait activé la localisation de ses appareils. On pourrait donc retrouver leur trace si les voleurs les utilisent.