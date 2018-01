Environ un millier d’habitants de Stavropol pourront se plonger dans les sources thermales dans le Baptême de

STAVROPOL, le 13 janvier. /TASS/. Les sources thermales de la région de Stavropol peuvent prendre plus d’un millier de personnes à la fête de l’epiphanie. Dans la région travailleront thermiques complexes dans le village de Казьминское et ferme Беловский, au total, dans la province ouvriront 56 organisés polices.

« Notre établissement va travailler toute la nuit, ouvert sur deux communes. Dans le même bassin forfaitaire pouvons prendre 300 à 400 personnes, au deuxième d’environ 200. Aura lieu la consécration de l’eau en une demi-seconde de la nuit, mais, à en juger par l’expérience des années passées, beaucoup de gens viennent avant, autour de minuit », rapporte TASS dans l’établissement thermal de la « Vallée des geysers » dans le village de Казьминское.

Plusieurs centaines de personnes souhaitant epiphanie nuit, plonger dans l’eau thermale tiède, et non pas dans un trou avec de l’eau glacée, attendent dans une ferme Беловский. « Cette nuit, nous prolongeons le mode de fonctionnement. La plupart des gens, bien sûr, viennent la nuit, le jour, presque personne n’est là. L’année dernière, nous avons accueilli dans epiphanie nuit près de 300 personnes, mais nous pouvons prendre et beaucoup plus », – a expliqué dans l’administration de l’établissement thermal.

La température de l’eau dans les sources thermales est enregistré au niveau de la 36-38 degrés de chaleur, mais la plus chaude des piscines, il peut atteindre 41-42 degrés.

Au total, la région de Stavropol de la fête de l’epiphanie travailleront 56 organisés de lieux de baignade. À Stavropol les fonts baptismaux sera équipée sur des sources Froides des sources », à Kislovodsk l’un des lieux de baignade deviendra un bassin en Verre, le jet » dans un parc thermal, à Yessentuki le trou sera organisée au bord du lac ville. Chaque année, крещенских étudiés aux bains participent de plus de 60 mille les habitants de la région.

« Il est probable que physiquement préparés les croyants ne peuvent pas calculer le temps de séjour dans l’eau ou, pire encore, de ne pas aller se baigner, de tomber dans l’eau dans les vêtements, ayant trébuché sur le front. Afin d’éviter cela, dans la nuit du 18 au 19 janvier, les sauveteurs seront transférés à la suspension du mode de fonctionnement », – a déclaré le chef du service de presse du ministère russe de kray Oleg Дегтярев.