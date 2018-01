Khanty-Mansiysk remis de Thulé, le statut de noël de la capitale de la Russie

MOSCOU, le 7 janvier. /TASS/. Les autorités de Tula à la résurrection de la ont pris à Khanty-Mansiysk le relais du projet « Noël de la capitale de la Russie ». Sur cela ont communiqu dans le service de presse du gouvernement de la région de Toula.

« Khanty-Mansiysk a eu lieu la cérémonie de transfert de caractère du projet « Noël de la capitale de la Russie ». Le relais de district centre de l’Ugra a pris la ville de Toula », – dit dans le message.

Bientôt sera créé le comité d’organisation, qui définit le concept de la célébration.

« Pour le développement d’ici décembre, mais déjà on peut dire que sera créé un site dédié au projet « Tula – noël de la capitale de la Russie », conçu le logo, les marques. Toutes les activités que nous soumettons cette sur la discussion avec les habitants de Tula et de la région, pour tenir compte de leurs avis et suggestions », – a expliqué dans une interview avec le journaliste TASS le ministre de la culture de la région de Toula Tatiana Рыбкина.

Selon elle, le centre de vacances de l’année prochaine sera « le noyau historique de Tula » – la place principale, la promenade Упы et le kremlin de Toula.

Culturel et pédagogique du projet le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE « de Noël de la capitale de la Russie » se déroule à partir de 2012.

Il était déjà passé à Kazan, en russie, Vologda, Vladimir, Sortavala, Tambov et Khanty-Mansiysk.

Cette année, dans la capitale de l’Ugra sur 14 sites a passé plus de 80 événements, par exemple, le congrès panrusse des peres noel et Снегурочек, a travaillé seul dans le pays de Résidence de l’arbre de noël, la rue avec des pestes et des pistes de ski de rennes et le traîneau à chiens, le festival « Extrême de l’hiver ». Selon les données préliminaires, les participants des événements festifs sont devenus de plus de 80 mille personnes.