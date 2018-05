© EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Le CAIRE, le 6 mai. /Corr. TASS Alexandre Localisée/. « La collection de Toutankhamon » pour la première fois dans l’histoire de la sera dévoilé dans son intégralité dans le nouveau musée National de l’Égypte, de la préparation de l’ouverture qui est conduit au Caire. Cela a été annoncé dans l’émission de télévision Al-Haya Al-Youm chef restaurateur du nouveau musée de professeur Issa Zeidan.

« La collection de Toutankhamon » les égyptologues appellent la collection d’artefacts découverts par l’archéologue anglais Howard Carter (1874-1939) et son équipe lors de l’abattage, presque неразграбленной le tombeau de ce pharaon-les jeunes hommes de l’Egypte Ancienne (règles 1334-1325 années avant j.-c.) dans la Vallée des rois, près de moderne de la ville de Louxor en 1922.

« Tous les objets tirés de l’enterrement d’or du pharaon » au début du XXE siècle, pour la première fois tous ensemble seront exposées dans les salles du nouveau musée National, situé sur la place de l’Art Римая près des célèbres pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos », a déclaré Zeidan. Selon lui, l’unique, à tous égards, l’exposition s’installera dans quelques salles sur le territoire, dépassant 7,5 mille de m sq.

Comme l’a expliqué le chef de la le restaurateur, tous les artefacts de la collection de Toutankhamon » ont été répartis sur plusieurs centres d’exposition du pays. « Maintenant, même les artefacts associés à un nom le plus populaire au monde, le souverain de l’Egypte Ancienne, regroupés, présenteront le tableau complet de la vie des anciens egyptiens, leurs traditions, les rituels et les représentations de la mort », a ajouté Zeidan.

Passés le jour dans le nouveau musée a été livré à la dernière partie des artefacts, qui terminait la dotation de l’exposition. Parmi les quelques dizaines d’objets, transportés sur la place de l’Ar-Римая égyptien du musée de la guerre, le plus grand char, dont Toutankhamon apprécié pour les départs à la chasse.

Environ deux semaines dans le nouveau musée de Louxor, situé à 700 km du Caire, a été transporté une autre partie de la collection générale. Chef-d’œuvre parmi les livrées du sud de l’Égypte des artefacts est devenue faite à partir de bois noir et doré tête de taureau, qui a été utilisé par les anciens egyptiens lors des cérémonies rituelles et a été mis dans un tombeau dans le voisinage du sarcophage du pharaon. Dans le Caire a également transporté le bois le trône le souverain de l’Egypte Ancienne, plusieurs hiéroglyphes peints à la photographier, des dizaines de petits objets.

Le pharaon de la XVIIIE dynastie du Nouvel empire Toutankhamon rejoint sur le trône impérial à l’âge de neuf ans. Il a dirigé l’Égypte Ancienne d’environ 10 ans, et est mort, n’a pas encore 20. Les causes de sa mort ne sont pas encore exactement élucidées.

Un grand musée National, comme prévu, s’ouvre pour les visiteurs à la fin de 2018. Au cours de la phase initiale sera utilisé seulement une partie de l’exposition, qui lors de sa finalisation de sa diversité et de l’unicité doit dépasser tous disponibles dans le monde de la réunion d’objets de la vie quotidienne et de l’art de l’Egypte Ancienne. Les autorités promettent que le nouveau musée donnera une longueur d’avance, même son « grand frère » sur la place Tahrir, dont la collection compte maintenant pas moins de 160 milliers d’artefacts, représentant toutes les périodes historiques de développement de l’ancien égyptien de l’état et de la société.