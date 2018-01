La FIFA a réalisé un pré-interdiction à l’égard de la société, продававшей les billets de la coupe du monde 2018

Championne de la coupe du monde de football

© Sergey Савостьянов/TASS

TASS, le 19 janvier. La fédération internationale de football (FIFA) a obtenu une injonction préliminaire à l’égard de la société, illégalement продававшей des billets pour le championnat du monde en 2018. Ce sujet communique le service de presse de l’organisation.

La société suisse viagogo AG interdit d’offrir des billets pour le championnat du monde sur son site jusqu’à ce que les billets seront officiellement distribués de la FIFA et physiquement pourront se tenir à la disposition de la société. Pour les non prescription prévoit une amende de €250 mille ou d’un emprisonnement jusqu’à six mois.

La société fait valoir que déjà les billets pour les matches du championnat et proposait de les acheter hors de prix. Conformément à la décision du tribunal de District de Hambourg, les données de l’action de la société violent actuel de la Loi Allemande sur la concurrence déloyale et d’entraver la FIFA de mener une campagne de vente de billets.

Pour acheter des billets pour les matches du championnat du monde de football, vous devez postuler sur le site fifa.com. Toutes les ressources de tiers ne sont pas officielles.

La première période de la première phase de vente est passé à partir du 14 septembre au 12 octobre 2017. La deuxième phase a commencé le 5 décembre dernier et durera jusqu’au 3 avril, il est divisé en deux périodes – du 5 décembre au 31 janvier, les téléspectateurs peuvent présenter des demandes d’achat de billets, qui ne garantit pas la réception. Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles, des billets seront distribués par tirage au sort. Dans le cadre de cette période, les fans seront en mesure de déposer des demandes de tous les matchs du tournoi, à l’exception du match d’ouverture et la finale. La deuxième période de la deuxième phase de la vente débutera le 13 mars et se terminera le 3 avril, les billets seront mis en œuvre dans leur ordre d’arrivée.

Chaque fan qui a fait la demande recevra une notification sur son statut jusqu’au 12 mars 2018. Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie.