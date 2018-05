Le Stade De La Loire-Arena »

© Stanislas;/TASS

TASS, le 16 mai. De saransk « de la Loire » avec un score de 1:0 battu Syzran-2003″ dans le match de la 24ème la zone « Oural – Приволжье » de la ligue de football Professionnel (PFL). La réunion est devenue la troisième test au stade de la Loire-Arena », qui en été se tiendront les jeux de la coupe du monde.

Le seul but de la 14e minute a marqué Ruslan m. farit moukhametshine. La rencontre a eu lieu lors de la rénovation du stade, qui peut accueillir 45 millions de téléspectateurs. Sur un match, a assisté 41 057 le spectateur, qui est un record de la PFL.

Voir aussi

Plus de 41 milliers de fans ont visité le troisième test match au stade de la Loire-Arena »

Le deuxième test match au stade de la coupe du monde 2018 « la Loire-Arena » est visité par environ 23 mille personnes

Le premier test match entre Мордовией » et le club Zenit Izhevsk » le 21 avril s’est terminé sur un nul (0:0). Voir sur le jeu il est plus de 13 millions de personnes. Sur la deuxième test de la réunion du 4 mai « de la Loire » avec un score de 0:1 a cédé à la FC « KAMAZ » de Naberejnye Tchelny, assisté de l’ordre de 23 millions de personnes.

« La loire » dans le classement pris de 52 points et garantit la première place dans la zone de l’Oural-Приволжье », qui permet dans la prochaine saison d’agir dans le championnat de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE). Allant de la seconde à partir de 46 points « et Syzran-2003 », même en cas de victoire dans le dernier match du tournoi ne pourra pas dépasser саранскую la commande.

Auparavant, les vainqueurs de zone « Centre » et « Ouest » de l’acier de moscou « Ararat » et « Tchertanovo » respectivement. Ces équipes ont le droit de participer à RÉPÉTITIONUNE dans la saison 2018/19.

Le championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie. Saransk se tiendront les quatre matches de la phase de groupes. Le 16 juin, se réunira préfabriqués le Pérou et le Danemark, 19 juin aura lieu le match de la Colombie – Japon, l’équipe de l’Iran et le Portugal jouera le 25 juin, et ses équipes du Panama et de la Tunisie le 28 juin.