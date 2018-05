La N-VA veut que la Banque nationale évalue l’impact économique de la migration

Les membres N-VA du gouvernement fédéral Johan Van Overtveldt et Theo Francken ont commandé une étude à la Banque nationale sur l’impact économique de la migration. « Un débat nécessaire qui doit être objectivé », a commenté vendredi M. Van Overtveldt, le ministre des Finances.

S’il existe déjà des études internationales sur le sujet, le ministre N-VA estime utile de demander une analyse à « une institution aussi vénérable que la Banque nationale », qui pourra tenir compte du contexte belge dont sa structure étatique, et qui entrera dans le détail des différentes formes de migration (regroupement familial, asile, régularisation, immigration du travail) ainsi que des pays d’origine.

« A présent, la discussion est souvent émotionnelle. Nous voulons atteindre plus d’objectivité dans la communication vers l’opinion publique, mais aussi dans les discussions politiques », a argumenté Johan Van Overtveldt lors de l’émission radiophonique De Ochtend (VRT).

Un argument pour mener une autre politique migratoire ?

Le ministre et le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken espèrent recevoir les résultats de l’étude avant les élections de l’année prochaine.

« S’il s’avère que la migration du travail par exemple représente clairement une plus-value économique et fiscale pour notre pays, alors ce sera un argument convaincant pour mener une politique de migration économique encore plus ouverte, sur le modèle du Canada. D’un autre côté, il me semble aussi logique que les canaux de migration qui entraînent clairement un coût économique et fiscal pour notre société soient réduits », a indiqué de son côté, sur son blog, M. Francken.