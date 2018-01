Le Théâtre de Liège vous fixe rendez-vous dès dimanche pour la pièce « Moutoufs ». C’est l’histoire de 5 Belges dont le père est Marocain. Ils étaient traités de « moutoufs » à l’école.

Aujourd’hui, ils ont fait de leur double identité une pièce de théâtre, comme l’explique Jasmina Douieb, metteur en scène: « C’est une pièce sur l’identité. On s’est réunis à cinq acteurs d’origine mixte, donc de père marocain et de mère belge. On a tous le même schéma. Et on est partis de la question de la non-transmission. On est tous partis du même constat que la transmission n’avait pas été faite de la culture marocaine. On étudie cette question: qu’est-ce qui nous reste de l’identité de notre père? C’est vraiment une espèce de théâtre-documentaire-fiction on va dire. Il y a des passages qui sont tout à fait fictionnalisés qui sont partis de nos rêveries ou de nos délires ensemble, et puis on en a fait des séquences parfois fictives et parfois réelles. Le titre, c’est un mot d’argot bruxellois. C’est une insulte. Quand nous on était petits, c’est un mot qui s’utilisait beaucoup dans les cours de récré pour dire Marocain, donc c’est très péjoratif et c’est vraiment aussi une insulte. On a essayé de ne pas passer pour des moutoufs, de se fondre dans la masse, et donc oui, ça fait partie de notre réalité, donc pourquoi ne pas la dire. »

Une pièce à voir au Théâtre de Liège du 14 au 20 janvier.