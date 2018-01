Lavrov a discuté avec le chef de l’ONG américaine de la Syrie, l’Iran, l’Ukraine et la corée du nord

MOSCOU, le 17 janvier. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov a examiné le 17 janvier avec le président américain et non gouvernementaux du Conseil des relations internationales de Richard Хаасом la Syrie, l’Iran, l’Ukraine et la situation autour de la péninsule Coréenne. Ce qui a été rapporté de la diplomatie russe à l’issue de la rencontre.

« Un échange de vues sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations entre la Russie et les etats-UNIS, – a noté russe diplomatique de l’office. – Y compris quelques-unes des organisations internationales et régionales de sujets, y compris la situation en Syrie, en Ukraine, autour de la péninsule Coréenne, la problématique iranienne ».