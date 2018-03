Le but Погребняка avait Tosno en demi-finales de la Coupe de Russie de football

Pavel Pogrebnyak

© Anton Ваганов/TASS

TASS, le 28 février. « Activités » de la région de Léningrad avec un score de 2:1, a remporté une victoire à domicile au-dessus de la владивостокским le club « le Rayon de l’Énergie dans les quarts de finale de la Coupe de Russie de football.

Dans la composition des gagnants buteurs André Buffles (22 minutes) et Pavel Pogrebnyak (27), qui a effectué le premier match officiel pour « Activités ». Chez les perdants se distingua André Мязин (52). Pogrebnyak s’est distingué pour la première fois depuis le 25 octobre 2015, quand il dans la composition de moscou « Dynamo » a marqué le ballon dans le but de la capitale « Spartacus » (2:3) dans le match à domicile du championnat de Russie.

« Tosno » après 20 tours occupe la 14e place en Fédération de football de la premier league. « Le rayon de l’Énergie après 25 tours se trouve à la 15e place dans le Football de la ligue nationale. Le club des « Activités », fondé en 2013, pour la première fois dans l’histoire de l’sorti en demi-finale de la Coupe de Russie. Auparavant, la commande sortait deux fois en quarts de finale du tournoi et les deux fois, perdu, dans le tirage au sort de la Coupe de Russie de la saison 2013/14, le club a cédé « Краснодару » (0:3), dans la saison 2016/17 de moscou de « la Locomotive » (0:1).

Environ une heure avant le début de la кубковой de la réunion spéciale de la commission, avec la participation de représentants des commandes, de la magistrature et les officiels de match a adopté une décision sur la tenue d’un match qui pourrait être déplacée à cause du gel. La commission a identifié la température de champ (13 degrés en dessous de zéro) et a rendu un verdict sur la possibilité de la tenue d’une réunion.

Plus tôt mercredi, l’autre finale de la Coupe de la Russie entre самарскими « les Ailes de Conseils » et de moscou « Spartak », a été repoussé en raison de la basse température de l’air de la zone (15 degrés en dessous de zéro). La rencontre devait passer à Samara au stade « Métallurgiste » et commencer à 19:30 gmt, sur une nouvelle date sera annoncée plus tard.

« Activités » dans la demi-finale de la Coupe de Russie affrontera le gagnant de la paire entre les « Ailes Conseils » et « Spartacus ». Dans l’autre demi-finale se réunira deux clubs RÉPÉTITIONUNE – kursk « avant-garde » et le « Shinnik ». Par conséquent, lors de la finale de la Coupe nationale cette saison sera un représentant de la deuxième force de la division de championnat. Uefa de la Coupe de Russie auront lieu le 18 avril, la finale aura lieu le 9 mai au stade Volgograd-Arena », qui prendra quatre matches de la phase de groupes de la coupe du monde 2018.