TASS, le 16 mai. Le club de moscou « Tchertanovo » en visite avec un score de 5:0 a battu Pskov-747″ dans le match de la 24ème de la ligue de football Professionnel (PFL) et s’est assuré de participer au championnat de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) pour la saison prochaine.

Buteurs Anton Зиньковский (47ème minute), le Roman Ежов (54), Dmitry Цыпченко (80, 89) et Maxime Глушенков (88).

Deux journées de la fin du championnat au classement de la zone « Ouest » « Tchertanovo » occupe la première place avec 58 points. En deuxième place avec 48 points se trouve le club de moscou « Locomotive-Kasanka », le troisième est « Текстильщик » de Ivanovo (48).

Dans les deux finales, les rencontres de la PFL « Tchertanovo » le 20 mai à la maison jouer avec un « Муромом » de Mourmansk, le 27 mai, sur le check-out avec « Текстильщиком ».

Le club « Tchertanovo » pour la première fois dans son histoire, se fraya un chemin dans la première division du championnat de Russie. L’équipe a été recréé en 2014. Au cours des trois dernières saisons, le club a agi dans la zone « Centre » de la PFL, le meilleur résultat de l’équipe a été la sixième place de la saison 2016/17 de la PFL. La commande est une subdivision du Centre du sport et de l’éducation « Tchertanovo », la plus grande partie de la composition sur les joueurs de moins de 23 ans.

À l’issue de la saison 2017/18 quatre équipes se sont envolés de RÉPÉTITIONUNE – « Rotor Volgograd », le « Faisceau d’Énergie », « France » et de voronej « le Flambeau ». Leur place dans la prochaine saison prendront les quatre gagnants de zone « Centre », « Oural-Приволжье », « Ouest » et « Sud », aucune équipe de la zone « Est » n’a pas déposé de demande d’octroi de licences dans RÉPÉTITIONUNE et la saison suivante, ne jouera en première division du championnat national. Plus tôt de moscou « Ararat » d’avance vaincu dans la zone « Sud » et a assuré sa place dans RÉPÉTITIONUNE pour la saison prochaine.