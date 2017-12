Le patriarche Cyrille a remis au premier vice-président de l’Azerbaïdjan de l’ordre de Sainte-Olga

BAKOU, le 26 décembre. /TASS/. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille a remis mardi au premier vice-président de l’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva l’ordre de Sainte-st-duchesse Olga de degré II. Comme l’a signalé etat d’Azerbaïdjan agence (Azertac), la cérémonie s’est déroulée dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.

Le patriarche a souligné que Aliyev a reçu le label pour la promotion de l’église orthodoxe Russe (ROC) et une participation à la vie d’Astrakhan. « Vous jouez un rôle très important dans la vie de son pays et de son peuple. Mais comme une personne possédant de très nombreux talents et ses qualités spirituelles, vous faites des choses et à l’extérieur de votre Patrie », dit-il.

À son tour Aliyev a souligné que les relations entre Moscou et Bakou actuellement à s’aligner sur la base de voisinage, de respect mutuel et d’amitié. « L’azerbaïdjan et la Russie sont des partenaires stratégiques, et d’une partie très importante dans ce partenariat, bien sûr, prend notre coopération dans le domaine humanitaire. Nous avons une strate du patrimoine culturel commun », a déclaré elle. Aliyev a noté que, après le rétablissement de l’indépendance de l’Azerbaïdjan n’est pas seulement n’a pas perdu, mais augmente le potentiel.

Inépuisable d’intérêt à la culture russe

Selon Aliyeva, aujourd’hui en Azerbaïdjan « inépuisable de l’intérêt de la grande littérature russe et de la culture ». « Dans les écoles intégralement conservé l’étude de la langue russe. Chez nous dans le pays agissent de 300 écoles, même de plus de 300 écoles, où l’enseignement est entièrement en russe », a – t-elle poursuivi.

« Dans la capitale compte d’etat de l’Azerbaïdjan théâtre dramatique russe, Slave de l’université. La tendance à l’ouverture de succursales principaux des universités russes en Azerbaïdjan: nous avons beaucoup de succès fonctionnent de la branche de Moscou de l’université d’etat de Moscou, direction de la Première de Moscou, université médicale de nom de Sechenov est un autre exemple de notre coopération fructueuse », a ajouté le premier vice-président de l’Azerbaïdjan.

La fondation Heydar Aliyev et l’Astrakan

Avec le concours de la Fondation Heydar Aliyev – la plus grande organisation non gouvernementale de l’Azerbaïdjan, dirigée par mme Mehriban Aliyeva, en 2013, à Astrakhan, un monument a été érigé à saint равноапостольному Vladimir. « La création de ce monument ont travaillé les meilleures azerbaïdjanaises des artistes et des architectes. Au cours de l’année, ils ont créé le monument majestueux, qui exprime notre profonde vénération et respect pour l’église orthodoxe Russe », – a déclaré lors de la cérémonie, le premier vice-président.

En outre, avec le soutien financier de la fondation à Astrakhan reconstruit lycée, construit un jardin d’enfants, le pont de l’Amitié de l’Azerbaïdjan et de la Russie.

L’ordre de sainte-st-duchesse Olga créé en 1988, dans un contexte de 1000 anniversaire de l’adoption du christianisme en Russie. Il est décerné à une femme de grands services dans les différents domaines de l’église, la vie publique et sociale.