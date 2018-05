STAVROPOL, le 9 mai. /TASS/. Les enfants en uniforme d’un échantillon de la Grande guerre Patriotique, sont devenus parties à des célébrations de la Journée de la Victoire dans la ville de Stavropol. La promotion « les Héritiers de la Grande Victoire » a réuni les anciens combattants et les jeunes habitants de la ville, ont indiqué des TASS organisateurs.

« Ont participé à des actions de 450 personnes, des enfants en uniforme, qui ont accompagné les parents, également vêtus de l’uniforme de l’armée », – dit dans l’administration de la ville, ajoutant que les héritiers de la Victoire est entré sur la place centrale de la ville derrière la colonne des anciens combattants.

Après le défilé militaire, les enfants avec leurs parents ont rejoint la colonne « Immortel régiment ». Les écoliers et les enfants d’âges préscolaires ont été habillés dans la porte d’entrée et de terrain dans la forme de différents types de troupes. L’un des jeunes participants de la procession, le Barbare, passa sur la place centrale de la ville en forme de médecin militaire.

« Une partie de la forme que nous avons acheté une partie de vous-même cousu. Expliquer à l’enfant que c’est l’action, ce que la guerre, ce prix est allé à cette victoire. Nous avons le grand-père et arrière-grand-père de tous combattu il Faut les élever dans des enfants de patriotisme », – a dit le TASS maman Barbares Marina Kudryavtseva.

Le projet « les Héritiers de la Grande Victoire » ont organisé l’administration de la ville et des limites du pouvoir.