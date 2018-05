Les matches à Kazan et Kaspiysk se terminera le 29-ème tour du championnat de Russie de football

TASS, le 7 mai. Deux matches à Kazan et Kaspiysk achèveront lundi le programme de la 29-ème tour du championnat de Russie de football. Dans la lutte pour la sixième place jouera « le Rubis » et « Ufa », alors que « Anji » prendra « Achmat » en cas de victoire évitera direct de départ, en l’envoyant dans la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE) « Activités ».

Paru la semaine dernière, la nouvelle que le « Tosno » en cas de victoire mercredi en finale de la Coupe de la Russie sur курским « avant-garde » n’obtient pas la licence pour participer au Championnat d’Europe, a aggravé la lutte pour la sixième place, ce qui donnera une еврокубковую qualification en cas de succès тосненцев Volgograd. En cas de victoire « Ufa » garantit la sixième place, ce serait le meilleur résultat de la commande dans sa courte histoire.

« Ufa » dans la première pleine saison de serge Семака a toutes les chances d’améliorer votre dernière résultat, quand l’équipe a terminé septième. Bien que dans un club avec précaution disent que sur les compétitions de l’uefa « Oufa » penser est encore trop tôt, pour finir sur la sixième ligne, il serait devenu un grand succès pour un modeste de l’équipe qui obtient le résultat le compte de la discipline et bien à l’objectif du jeu dans la défense. L’ensemble de la saison « Ufa » Семака joue un schéma à trois défenseurs centraux, qui utilisent traditionnellement, et l’équipe Kourban Berdyev. Il n’est pas surprenant – Cemac a le droit de se considérer comme un disciple de Berdyev, « le Rubis » il a passé deux saisons et demi, mais deux d’entre eux en 2008 et 2009, sont devenus autres.

Berdyev après le retour à la est devenu, pour lui, le natif de « Ruby », a tenu ambiguë de la saison y a un mois au-dessus de la волжанами face à la menace de transition matches, mais, au printemps « Rubis » a cessé de lire et de même eu la chance à la sixième place. En cas de victoire au-dessus de уфимцами казанцы rattraper des concurrents, et la sixième ligne sera lancée dans le dernier tour, le 13 mai.

Dans le premier cercle « Ufa » a remporté « le Rubis », avec un score de 2:1, de sorte que казанцам il est souhaitable de battre l’adversaire, avec un score de 1:0 ou à deux balles, pour avoir un avantage en cas d’égalité de points. Le match aura lieu à Kazan-Scène » et sera un test de la coupe du monde, ainsi que les organisateurs important pour le stade il est plus de fans, parce que l’entrée a été décidé de faire libre. La scène a été restauré de la pelouse, qui, en mars était inapte pour le football de l’état.

Début de la réunion – 19:30 gmt, l’arbitre en chef – Alexis Матюнин de Moscou.

« Anji » ont besoin d’une victoire

Une autre défaite « Activités », qui est le samedi à la maison cédé à la « Dynamo », a répondu « Anji » la possibilité du salut par une transition matches. Une victoire sur le « Ахматом » assure équipe de 14 e place, et махачкалинцы concourront pour une place en premier league la saison prochaine en deux les matches avec красноярским « l’Ienissei », qui est devenu le troisième RÉPÉTITIONUNE.

Lors de cette дагестанскому le club n’est guère la peine d’attendre de l’aide de tchétchènes voisins « Achmat » n’est que le 11-m, sur un point devant « Rostov ». Dans le dernier tour « Achmat » joue à l’extérieur contre les « Амкара » et en cas de défaite risque de terminer la saison à la 13e place, et de jouer dans la « jonction » avec « Тамбовом ».

« Anji » a perdu ses quatre derniers matches, alors que le « Achmat » après la démission de michael Галактионова et la destination du pourvoi principal de l’entraîneur Igor Ледяхова personne n’a concédé quatre matches. Sous la direction de Ледяхова « Achmat », a joué à Moscou avec le « Moteur » et « Spartacus », après avoir obtenu un match nul avec le futur champion (0:0) et en battant le champion de l’ancien (3:1).

Au premier tour de Grozny « Achmat » et « Anji » ont fait match nul (1:1), après quoi il a été admis à la retraite commençant par la saison dans le chapitre грозненцев Oleg Kononov. Le compagnon de jeu aura lieu sur le « Anji-Scène », à 19 h 30, un arbitre en chef de yevhen Turbines de moscou, Dmitrov.

29 la tournée a débuté le samedi, quand khabarovsk SKA perdu « Краснодару » (0:1), « Activités » a « Dynamo » (1:2), « Locomotive » a remporté le « Zénith » (1:0), et « Spartacus » – « Rostov » (2:0). Le dimanche, « l’Oural » a « Амкару » (0:2), tandis que le CSKA a « Arsenal » (6:0).

« La locomotive s’est assuré le titre de champion, en tapant de 60 points en 29 matchs. 56 points de « Spartacus », 55 – CSKA, 53 – « Krasnodar ». 50 points à l’actif de « Zenith ».

