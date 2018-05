Les sables: dans la Russie d’offrir des fleurs – c’est un signe de bon ton

Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

SOTCHI, le 21 mai. /TASS/. L’action du président de la Russie Vladimir Poutine, qui donne un bouquet de fleurs chancelier de la RFA Angela Merkel, ont été dictées par russe traditionnel attitude face à un tel cadeau comme un signe de bon ton. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole de dirigeant russe, Dmitri Peskov.

« Nous avons tout à fait normal – donner aux femmes les fleurs, – a rappelé. – Et mes collègues de travail, et vis-à-vis des relations internationales ». « Chez nous, c’est un signe de bon ton, a souligné le porte-parole du Kremlin. – C’est notre tradition, nous et concentrons ».

Auparavant, le chef du protocole du premier président de Russie Vladimir Shevchenko TASS a déclaré que le bouquet de fleurs offert à Poutine, Angela Merkel entièrement conforme à la tradition du protocole le chef d’etat russe .

Merkel s’est rendue en Russie en visite officielle, le 18 mai. Poutine l’a rencontré sur le perron de la résidence « Salin ruisseau » et lui a remis un bouquet de roses crème, фрезий et d’autres couleurs dans les tons pastel. Le chancelier en réponse, s’est félicitée du leader russe, a adopté le bouquet et plusieurs fois jeté un coup d’oeil sur les fleurs, l’évaluation de la composition. Malgré le fait que ni le moment, ni après négociations, aucun mécontentement cadeau de la partie germanique n’a pas fait, le tabloïd allemand Bild a publié un article dans lequel il appelle le bouquet « une insulte à la dignité de chancelier. Selon sa propre opinion des journaux, ayant remis des fleurs Merkel, Poutine aurait tenté de souligner qu’elle est une femme, et ainsi de se mettre dans une position forte.