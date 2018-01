© Service de presse du holding « Schwabe »

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Les experts Вологодского opto-mécanique des plantes (inclus dans le holding « Schwabe ») ont évoqué des élèves et des étudiants avec le processus de la fabrication des lunettes de visée. Cela a été annoncé lundi le TASS, le directeur général de l’entreprise Basile Gel.

« En moins d’un an a eu lieu le 19 visites, dans le cadre desquels les gars ont montré comment est organisé et fonctionne un outil de production moderne pour les enfants, ainsi que dans le travail d’aide à la robotique », dit – il. Selon Morozov, avec le travail de l’entreprise lu 274 l’élève, de l’étudiant et des étudiants locaux des écoles spécialisées.

Selon Morozov, ces visites sont nécessaires pour la poursuite de l’orientation professionnelle des adolescents, qui peuvent ainsi reconstituer la réserve professionnelle de l’usine et de la société holding en général. « À la suite de ces visites, des dizaines d’enfants ont déjà exprimé leur volonté de rejoindre les rangs des employés de l’entreprise optique de l’industrie », – a remarqué le directeur général de l’usine.

Le service de presse de « Schwabe » a expliqué que dans le cadre d’un programme d’orientation professionnelle, qui est mis en œuvre dans toutes les entreprises de la holding, de vologda l’usine travaille en étroite collaboration avec les principales universités de Russie, Vologda, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. « La plante à un stade précoce génère de la motivation des étudiants à la vie professionnelle et participe au processus de formation, s’exprimant comme un site pour les pratiques de production », a souligné le service de presse.

Le gel a rappelé qu’à l’heure actuelle travaillent sur le site, plusieurs dizaines de jeunes diplômés de l’Article, qui ont été définis avec la profession à l’issue de la participation à un programme d’orientation professionnelle. L’usine fournit également prometteur personnel de soutien à l’adaptation et à l’amélioration de la qualification.