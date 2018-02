L’extrême-orient медиафорум Khabarovsk se rendra plus d’un millier de représentants des MÉDIAS

MARSEILLE, le 26 février. /TASS/. L’extrême-orient медиафорум, s’ouvre lundi dans la ville de Khabarovsk, réunira plus d’un millier de représentants des MÉDIAS. Dans son programme, outre les débats et ateliers, le lancement d’un projet « Медиашкола: le journaliste d’Extrême-orient ». Ce sujet TASS a signalé au comité d’organisation du forum.

L’extrême-orient медиафорум est une initiative de vice-président du gouvernement de la fédération de RUSSIE – du représentant plénipotentiaire du président de la fédération de RUSSIE en extrême-orient district fédéral de Yuri Трутнева avec le soutien du gouvernement du territoire de Khabarovsk.

« Plus d’un millier de participants et intervenants participeront à des tables rondes, des conférences et des master classes. Le forum se tiendra les 26 et 27 février à khabarovsk le Palais municipal de la culture. Outre les débats, de tables rondes pour les membres du forum sont prévues des visites sur les entreprises de la province, le programme culturel, ainsi que le lancement du projet « Медиашкола: le journaliste d’Extrême-orient », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Les participants au forum

L’objectif principal du forum sera la fusion des représentants медиасообщества de l’Extrême-Orient et les autorités locales pour discuter des problèmes et des perspectives de développement de la région.

La participation au forum prendront des experts dans le domaine des industries. Comme les orateurs se produiront vice-ministre des communications et des communications de masse de la fédération de RUSSIE, Alexeï Wolin, vice-président du comité du Conseil des Fédérations des affaires étrangères Andreï Klimov, rédacteur en chef du journal « Moskovski Komsomolets » Paul Gusev, un blogueur Ilya Varlamov, président de l’Union des journalistes de la fédération de RUSSIE, Vladimir Soloviev, titulaire de la chaire de relations publiques dans les affaires de Saint-Pétersbourg université d’etat de Dmitry du Havre, le correspondant spécial de VGTRK Eugène Поддубный, chef du service de l’éclairage de l’activité des organes du pouvoir d’etat de la fédération de RUSSIE de l’agence « Interfax » Eugène Зинькович.

Les séances plénières, de tables rondes et d’experts, les sites, les participants – des journalistes et des медиаэксперты – échangeront leurs points de vue au sujet de la notion de promotion de la région de l’Extrême-Orient comme un séjour confortable, la croissance personnelle et le développement professionnel, par catégories à modifier le format de l’interaction des MÉDIAS avec le lectorat de l’audience, la symbiose des médias et plates-formes technologiques, les interactions avec соцсетями. Les participants discuteront produisent dans медиасфере la transformation, l’efficacité de l’Extrême-Orient, de nouveaux outils de développement, tels que le mode Libre port de Vladivostok, le territoire, le développement, « l’extrême-orient hectare ».

Медиашкола

Départ au projet « Медиашкола: le journaliste d’Extrême-orient », indique le service de presse du gouvernement du territoire de Khabarovsk, sera donné à une des sections du forum, le 27 février. Élever le niveau de leurs compétences dans медиашколе pourront les jeunes, les journalistes дальневосточники qualifiées. Ils auront la possibilité de passer gratuitement un programme de formation, y compris les ateliers et classes de maître pratiquant les journalistes et les blogueurs. Une fois par trimestre dans le cadre du programme auront lieu des rassemblements d’élèves et les principaux медиаэкспертов dans les villes de l’Extrême-Orient.