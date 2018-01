Luiz Adriano est prêt à terminer sa carrière à Спартаке »

Luiz Adriano

DUBAÏ, ÉMIRATS arabes unis/ le 17 janvier. /Corr. TASS Maxime Алланазаров/. L’attaquant brésilien de « Spartacus » Luiz Adriano est prêt pour une carrière dans le club de moscou. Sur ce 30 ans, le footballeur a raconté TASS.

Adriano est passé dans « Spartacus », en janvier dernier, la signature d’un contrat jusqu’en 2020. Dans le premier match pour le rouge et le blanc le brésilien a embrassé le logo du club.

« Je remercie tous ceux qui m’ont aidé à ouvrir un « Спартаке », dit Adriano. – Je suis heureux d’être ici, et profiter d’une équipe. Les émotions que je présente un spectacle que je joue pour une équipe de tout mon cœur et donne elle-même ».

« Pour moi, je ne vois pas l’ (à l’achèvement de la carrière dans le « Спартаке ») du problème. Moi ici bon à prendre, je me sens à l’aise à Moscou », – a déclaré le brésilien.

L’attaquant n’a pas le droit d’agir pour la slection de la Russie, déjà заигран pour l’équipe du Brésil. Adriano a avoué qu’il se ferait, mais le regret que l’on n’a pas, non. « Il est absurde de dire, comme il est déjà dans le passé, mais, si j’avais l’occasion, je serais ravi d’avoir joué un rôle dans la slection de la Russie », – at-il dit.

Selon le brésilien, il ne peut toujours pas s’habituer au froid. « Même le manteau n’aide pas toujours », ajoute – t-il avec un sourire.

« Разубедил ceux qui ne me croyait »

Adriano est un diplômé « Интернасьоналя » de sa ville natale, à Porto Alegre, mais l’équipe du club a joué que quelques mois. En mars 2007, le brésilien a signé un contrat avec la compétition « Shakhtar ». En huit ans, dans le club brésilien de six fois champion d’Ukraine, quatre fois gagné la Coupe et la Supercoupe des pays, et dans la saison 2008/09 a remporté avec l’équipe de la Coupe de l’UEFA. Sur son compte 77 buts en 162 matchs en донецкую équipe.

L’expérience de jeu en Ukraine contribue à un brésilien dans le « Спартаке ». « Nous pouvons parler de la confusion entre les cultures et les similitudes pays dans son ensemble, mais les championnats des deux pays est également semblable à bien des égards. Dans le championnat de l’Ukraine il y a beaucoup d’équipes qui peuvent concurrencer sérieusement les dirigeants, comme en Russie. Jouer là-bas n’était pas si facile, mais cela m’a aidé dans l’avenir », at – il dit.

En juillet 2015, Adriano a signé un contrat de cinq ans avec l’ac Milan, il n’y a pas un pied dans la fonction le club italien, ayant participé à 33 jeux en une demi-saison (4 buts. Une mauvaise période dans le « Milan », mis en doute l’opportunité de l’acquisition de « Spartacus » de l’attaquant. Adriano ne voit pas le sens de discuter de la raison de l’échec à Milan. « Je sortais jouer 10-15 minutes dans des situations difficiles, il était difficile de s’exprimer, mais je ne me concentre sur les échecs, bien que maintenant, j’ai tout donne », dit – il.

« Ce n’était pas la période la plus réussie dans ma carrière après une bonne période dans « Profil », mais je suis heureux que j’ai réussi à jouer dans l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde. Maintenant, j’ai accepté le défi, qui a mis devant moi « Spartacus », et je pense que les gens qui disaient que je n’ai pas sortir ou négativement évalué mes capacités, разубедились. J’ai pendant un temps assez long plaide pour « Spartacus », je le tiens d’un certain niveau, montre sa meilleure qualité. Je pense, je l’ai déjà prouvé à ces gens, que je peux être utile à l’équipe, qu’ils ne doutent », a déclaré le brésilien.

Il a également noté que l’on augmente la valeur de la position que lui consacre sur le terrain, entraîneur Massimo Carrera: « Même si, que je peux jouer dans le centre de l’attaque ou sur le flanc, mes fonctions restent toujours plus ou moins les mêmes, et je dois marquer des buts et de créer pour l’équipe de moments dangereux. Je n’ai aucun problème à travailler en arrière en cas de perte de balle et d’aider les partenaires lors de la défense. Pourquoi mon équipe doit se défendre sans moi? J’essaie toujours de les aider. »

Dans le cadre de « Spartacus », qui à l’issue de la saison dernière pour la première fois en 16 ans a remporté le championnat du pays, Adriano a été marquée par 11 buts en 34 matches de différents événements.

« Gagnons la Ligue de l’Europe – j’irai jusqu’à Vladivostok »

À l’automne, « Spartacus » pour la première fois depuis la saison 2012/13 est intervenu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions et avec 6 points pris la troisième place dans le groupe anglais de Liverpool (12 points), de l’espagnol « Séville » (9) et le slovène « Марибором » (3). En général, selon le Club, l’équipe a gagné une appréciation convenable pour illustrée dans le principal le club européen le tournoi.

« Après une assez nerveuse de départ (nul face à Марибором » sur le check-out avec un score de 1:1) nous avons passé un solide match contre Liverpool à la maison (1:1), nous avons réussi à fermer et rester dans le coup, même en dépit du fait que l’adversaire a eu des occasions de but. Le premier match contre Séville a été tout simplement remarquable (5:1), cette victoire restera dans l’histoire de « Spartacus ». À Séville, nous avons eu une bonne chance d’accrocher un match nul, nous a semblé pas mal, mais juste un peu quelque chose n’a pas suffi (1:2), mais le jeu a montré que la victoire à la maison n’a pas été un hasard. Il était dommage de manquer la victoire dans le jeu avec « Марибором » (1:1) – nous avons surveillé le déroulement du jeu, mais tout de même manqué offensive but », explique – t-il.

La dernière journée contre le « Liverpool » sur la check-out – rouge-blanc a besoin d’une victoire, mais l’équipe a été acheminé avec un score de 0:7. Comme l’a admis plus tard Carrera, après le match, il ne pouvait pas dormir trois nuits.

« Personne ne peut tranquillement dormir après un tel match, toute l’équipe a été solidaire avec l’entraîneur dans ces растрепанных sentiments, – a dit Adrian. – Mais nous avons voulu montrer un bon jeu, et, malgré un résultat horrible, nous avons eu de bons coupures dans ce match. Nous avons affronté une équipe très forte, et de se souvenir de ce match dans l’ensemble, je ne voudrais pas. Bien que nous étions en mesure de réhabiliter devant les fans, battant après le CSKA moscou (dans le championnat de Russie avec un score de 3:0) ».

En 1/16 de finale de la Ligue de l’Europe « Spartacus » va mesurer ses forces avec l’espagnol de l’Athletic club de Bilbao. Sur la question de savoir si elle est prête à faire quelque chose d’inhabituel dans le cas d’une victoire dans un tournoi, par exemple, prendre avec les fans de train de Moscou à Vladivostok, le brésilien a répondu: « les Sept jours de route d’un côté – c’est beaucoup. Il sera difficile, mais prêt à essayer ».

« Même le Real madrid ne gagne pas toujours »

La protection du titre de champion du pays « Spartacus » a commencé à échouer dans les 11 premiers tours de l’équipe a pu obtenir seulement trois victoires et trois défaites. Mais ensuite, suivie de sept victoires en neuf matches et deux nuls. L’équipe occupe la troisième place au classement en cas d’égalité de points allant de la deuxième « Zénith » (37) et à huit longueurs du Locomotive ».

« Même le Real madrid ne peut pas gagner tous les matches, voilà un football moderne: aujourd’hui, tu peux être gagnant, et demain tu peux jouer, apparemment, le plus faible de ses adversaires, a expliqué Adriano. – Ce fait indique la force de l’euro, n’importe quelle équipe peut vous enlever des points de classement. Nous ne pouvons pas gagner, mais dans le tronçon final de la première partie, nous avons montré un bon football et pourraient rester dans le groupe de tête des commandes.

« Dans tous les cas, notre objectif est de gagner le championnat, a souligné l’interlocuteur de TASS. – Nous allons faire de notre mieux pour défendre le titre ».

Le brésilien a souligné la contribution de ces dernières réussites de l’équipe Карреры et partagé, à son avis, la plus forte de la qualité de l’italien spécialiste. « C’est sa capacité à contrôler toute l’équipe, à regarder, à prendre des décisions. Ces qualités sont fondamentales dans son travail », estime – t-il.

La préparation de la deuxième partie de la saison de « Spartacus » a commencé le 9 janvier à Dubaï. Le premier jeu avec des « Athletic » aura lieu le 15 février à Moscou, la réponse au 22 février en Espagne. Le 28 février, le rouge-blanc rencontreront самарскими « les Ailes de Conseils » dans les quarts de finale de la Coupe de Russie. Match de la 21-ème tour du championnat du pays dans lequel rouge-blanc померятся forces de « la Locomotive », prévue pour le 4 mars.