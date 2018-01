Mancini et Бьелса prétendre au poste d’entraîneur de l’équipe d’Australie

Roberto Mancini

MOSCOU, le 10 janvier. /TASS/. Le mentor de saint-pétersbourg, le club de football « Zénith » de Roberto Mancini et spécialiste argentin Marcelo Бьелса peuvent prendre le poste d’entraîneur de l’équipe nationale d’Australie. Il est rapporté par le Goal.com.

« De Mancini contrat avec « Zénith », – a dit l’Engin Дурмус, un employé de la société AFS Sports Management, qui travaille avec les représentants européens de Mancini. – Mais il n’a jamais été entraîneur de l’équipe nationale, et quand il est préférable de commencer, si ce n’est pas le championnat du monde? Il est vraiment un excellent candidat pour l’équipe de l’Australie ».

Mancini a été nommé entraîneur-chef de « Zenith » au début de juin 2017. Le contrat avec saint-pétersbourg le club de durer trois ans et admet la possibilité d’une prolongation de deux ans. Auparavant, Mancini a entraîné les italiens de l’acf Fiorentina, la Lazio et l’Inter, Manchester City », en turc de Galatasaray. En tant que coach, il est trois fois a gagné le championnat d’Italie, quatre fois la Coupe d’Italie, une fois le championnat d’Angleterre, la Coupe d’Angleterre, la Supercoupe de l’Angleterre, de la Supercoupe d’Italie, la Coupe de la Turquie.

Le mardi Mancini n’est pas à exclure, ce qui peut, en juin de diriger l’équipe d’Italie.

Au poste d’entraîneur de l’équipe d’Australie prétend aussi de 62 ans, Marcelo Бьелса. Maintenant argentin spécialiste n’a pas de travail, en décembre 2017, il a été envoyé à la démission de la direction française « Lille ». De 1998 à 2004, il a dirigé l’équipe nationale de l’Argentine, de 2007 à 2010, l’équipe du Chili.

Dans le tournoi de qualification de la coupe du monde 2018 australienne équipe a terminé à la troisième place de leur groupe, derrière l’Arabie Saoudite et le Japon. Dans les barrages et les australiens battu le Honduras (0:0, 3:1) et pour la cinquième fois dans l’histoire reçu le droit de s’exprimer dans la partie finale de la coupe du monde. Cependant Angelos Постекоглу, qui a dirigé la slection de l’Australie à partir de 2013, 22 novembre 2017, a démissionné.