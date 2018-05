Marc Loewenstein emmènera la liste DéFI à Forest

L’actuel échevin et député régional Marc Loewenstein emmènera la liste proposée par DéF à Forest en vue du scrutin d’octobre prochain.

L’échevin des Travaux et de la Propreté publics et de la Participation Citoyenne précédera Dominique Goldberg, Michaël Van Vlasselaer, Elodie Petitjean et Mohad Ben Ali. La liste de 37 candidats, composée de 19 hommes et de 18 femmes vivant dans tous les quartiers de la commune, sera poussée par Pol Massart. Vingt sept candidats feront campagne pour la première fois.

En signant une charte d’engagements fondamentaux, d’éthique et de déontologie, chaque candidat s’engage à respecter une ligne de conduite claire lors de la campagne électorale, dans l’exercice de ses futurs mandats et dans les choix qu’il aura à faire.

La rigueur dans la gestion des finances communales et l’évaluation des politiques menées, la poursuite du développement des nouvelles technologies dans les différents domaines de la vie communale (information, enseignement, aménagement urbain … ) et la cohésion sociale occupent une place en vue dans le programme électoral de DéFI à Forest.

La formation amarante mise notamment sur une réduction de 0,5% des centimes additionnels communaux. Elle veut aussi adapter la gestion du stationnement notamment en réglant la situation autour de Forest National, davantage au profit des habitants et planifier davantage la mobilité.