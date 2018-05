Megan Маркл est apparu propre blason

LONDRES, le 26 mai. /Corr. TASS Maxime Ryjkov/. L’épouse du prince Harry Megan Маркл, qui a reçu, après le mariage, le titre de duchesse de Сассекской, a remporté son propre blason. Site officiel de la famille royale de Windsor indiqué que sur les armoiries de la duchesse dominé par des motifs et des symboles associés à ses parents état américain de Californie.

« L’arrière-plan bleu blason représente l’océan pacifique, près de la côte de la Californie, tandis que les deux pièces d’or de faisceau traversant écusson, symbolisent le rayonnement solaire dans l’état de résidence de la duchesse. Trois plumes symbolisent la communication et le pouvoir des mots. Sur représentée dans la partie inférieure du blason de l’herbe est l’accumulation d’or macs (officiellement dénommé эшшольцией de californie – env. TASS), des couleurs de la Californie, et химонант (plante à fleurs jaunes), qui se développe au palais de kensington », – dit dans le message.

Deux détenteurs du blason sont prêt au décollage et окольцованная autour du cou de la couronne fauvette à расправленными les ailes et le bec ouvert, et un lion avec une couronne sur la tête. Le premier se réfère à Megan et du prince Harry. La plus grande de la couronne se trouve au milieu d’un blason dans sa partie supérieure. L’apparition de ces chapiteaux a été approuvé par l’arrêté royal de 1917, alors ces couronnes conçues pour les enfants héritiers britannique trône.

Le design du blason de Megan Маркл a développé un Tabard de chambre de l’implication personnelle nouvellement frappées de la duchesse. En conséquence, il a été approuvé par la reine Elizabeth II et le principal герольдмейстером royaume-Uni Thomas Вудкоком.

Le mariage du petit-fils de la reine et le sixième dans la file d’attente de l’héritier britannique trône du prince Harry et de l’actrice américaine et le modèle Megan Маркл a eu lieu à Windsor juste une semaine plus tôt, le 19 mai, et a attiré l’attention du monde entier. La cérémonie de mariage a eu lieu dans la chapelle de Saint-Georges.