Michael Turc envisage de créer un nouveau vocal de l’équipe – la chorale des enfants

Spectacle de la Chorale de Turc » à New York

NEW-YORK, le 16 mai. /Corr. TASS Natalia Славина/. Fondateur et directeur artistique de groupes « turetsky et Soprano Michael Turc envisage de créer un nouveau groupe d’enfants en bonne Sur cet artiste populaire de Russie, a déclaré dans une interview à un journaliste de l’TASS à l’issue de cette tournée mondiale, de la Journée de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique et la Seconde guerre mondiale.

« Diriez-vous de la création des enfants de la collectivité, je pense au sérieux, a déclaré le Turc. – Jusqu’à ce que le temps n’est pas suffisant, mais bientôt apparaissent les enfants de l’école de la chorale de l’art avec la formation de notre auteur.

Dans le même temps sur la création d’un chœur mixte de voix masculines et féminines, selon lui, le discours ne va pas, car « turetsky et l’équipe féminine de Soprano simultanément et se complètent les uns les autres, et prennent indépendants de niche dans le domaine de l’art vocal.

« Nous dans la balance: les équipes en tournée de manière autonome et à de très rares exceptions, le une occasion spéciale, je collectionne leur ensemble, – a noté le directeur artistique. – Genre de l’auto-activité, nous ne perdrons rien, en effet, dans « le Choeur Turc » une voix unique ».

Il a cité l’exemple de l’un des solistes de la chorale de Michel Lemaire. « Les hommes de la soprano, un sur un million, a souligné le Turc. – Quand Forgerons chante aria de la Reine de la nuit, les gens ne croient même pas que c’est un homme ».

Le musicien estime que créés sous sa direction, les équipes peuvent effectuer l’une des tâches les plus importantes – pour enseigner les auditeurs d’art de haut et de combattre simultanément avec la musique populaire de basse qualité.

« Voici, c’est notre mission est de donner à la forme simple et accessible compression meilleurs hits, explique – t-il. – C’est comme un cours intensif sur l’éducation – sans douleur et le plaisir, sans aucun « грузилова ». Dans le même temps, il y a ici un peu de classique, un peu de rock à l’opéra, ici et extrait de la comédie musicale et la musique pop hits: ce vaccin est utile même à la jeune génération ».

Le secret de la popularité

Le secret de la popularité « de la Chorale à la Turque » dans le monde, le directeur artistique voit, tout d’abord, dans la grande cohérence de l’action de la collectivité et de la constante de leurs études, les pratiques et répétitions – le travail complexe en dehors des concerts, ce qui crée une apparente légèreté et l’harmonie du son sur scène. « Il est reconnu que récemment sur le marché ont commencé à apparaître similaires: les équipes qui essaient d’agir sur notre format, le prenant par le patron, a déclaré Michael Turc. – Mais c’est en effet une caractéristique encore dans quoi? La plupart des solistes, notre squelette, chante dans « le Choeur Turc » depuis plus de 27 ans – réfléchissez, comment chanté et cohérent de l’organisme, qui fonctionne comme une horloge ».

Le projet spcial

Pourquoi « turetsky » de la chance à l’étranger « la Chanson de la Victoire »

Et pourquoi cela fonctionne

« Nous avons tous les jours des répétitions de cinq à six heures, et quand nous гастролируем, avant chaque concert, nous avons la répétition, obligatoire check (vérifier). En outre, nos solistes régulièrement des cours de théâtre, pour s’habituer à l’image, a déclaré le musicien. – C’est un énorme travail, sur scène, nous выкладываемся à 200%, lotr en cendres, et nous révoltons comme un phénix, pour l’amour du spectateur. Voici notre secret ».

Turc a également remarqué que tout le monde солистам de la chorale de plus de 40 ans. « C’est en âge de procréer, quand un homme peut оплыть, de se laisser pousser le ventre, et peut-être, au contraire, rester James Bond, un sex-symbol. Et c’est là que tous doivent garder le contrôle strict, – a déclaré le directeur artistique. – C’est la formation permanente, du yoga, marche nordique, la visite d’un genre différent de la beauté ».

« En effet, nous sommes sur la scène et doit être un modèle du point de vue de l’apparence. Dans notre spectacle est d’une grande importance chorégraphie, les artistes doivent cool déplacer. J’ai donc régulièrement mis chacun sur la balance, et si il ya un écart de la norme, alors qu’interviennent les sanctions », a – t-il ajouté.

« Nous avons latentes ambition, et c’est très bien, c’est elle qui donne le mouvement vers l’avant, dit le musicien. – Parce que, si tu trouves que a ouvert toutes les portes, tu peux dire au revoir à titre d’artiste. C’est le travail, le service, le retour à la dernière spectateur qui paie le plus cher – pour son amour et le temps ».

Le projet international de Unity Songs

Du 3 au 12 mai « turetsky » et de l’art-un groupe de Soprano ont réalisé un grand projet international, en visitant les huit villes et parlant avec neuf concerts consacrés à la 73e anniversaire de la Victoire. Lors du marathon Unity Songs (« la Chanson de l’unité ») à Paris, Ljubljana, Vienne, Berlin, Minsk, Moscou, dans la ville israélienne d’Ashdod, dans la salle de l’Assemblée Générale des NATIONS unies à New York, en plein air et entièrement gratuit musiciens pour chanter des peuples du monde, des airs d’opéras, un pot-pourri de célèbres mélodies juives et, bien sûr, le plus préféré compatriotes militaires de la chanson – « Katioucha », « la nuit obscure », « Bleu mouchoir » et d’autres. « Notre projet porte le nom de Unity Songs chansons qui mettent en commun, c’est leur musique, nous nous disons tout, que sommes pour la paix, l’amour, l’association des capitales du monde dans l’opposition à la guerre et le terrorisme », a souligné le Turc.

Selon lui, les auditeurs de concerts, dans les dix jours du marathon de l’acier de 6 millions de personnes – comme les habitants des villes, où se sont musiciens, et ceux qui l’ont écouté ses chansons en direct dans les différents MÉDIAS et sur internet. « Cette année, nous avons établi son propre record en 10 jours, passé huit pays de Paris à New-York. Nous avons même appelé musical de l’ambassade, car en réalité ce projet rassemble, donne la foi à la lumière et de paix de l’avenir que nous voulons tous. Et je suis immensément heureux énorme soutien des millions de gens qui sont devenus participants du marathon – nous disaient aux résultats et sont sortis sur le total d’environ 6 millions de personnes, c’est une incroyable équipe, ce qui nous donne la force et l’inspiration pour faire ensuite ».

Sur les concerts, les musiciens ont été donnés dans le cadre de la tournée mondiale, comme le pense Turc, venaient comme de longue date les fans des équipes, des compatriotes, et les personnes qui se trouvent dans les mariages mixtes. « Pendant les concerts, nous parlons des langues différentes. La principale chose – les gens ont besoin d’une émotion, vous devez voir ce qui se passe dans la salle, et nos compatriotes créent l’ambiance. Ensuite, et les étrangers, il devient clair que, pour nous, signifie la Victoire », a – t-il assuré.

Michael Turc (au centre) et son chœur

Le thème du monde de la principale dans la diplomatie et de la musique

De l’avis de Turc, consacré à la Victoire de marathon, est essentielle, car « chaque habitant de la planète Terre, suffit de se souvenir de cette guerre, a touché son pays à distance ou non.

« Lors de cette turbulence, qui est maintenant observée dans la communauté mondiale, le thème de la paix doit être haut de gamme dans l’esprit des gens, dit – il. – Nous avons besoin d’établir des ponts d’amitié, et nous, artistes, nous le faisons à travers la musique. Facultatif même de comprendre le sens de chaque mot dans la chanson ou de connaître la traduction, le principal est de se sentir l’atmosphère, l’énergie ».

« Sur nos concerts les étrangers est de capturer et de comprendre que, comme le dit l’adage, never ever (« pour que ne se reproduise jamais » – env. TASS), nous ne devons pas laisser de tel », dit – il. « Dans ses concerts, nous parlons de ce que la Russie et l’Amérique – c’est les deux rives d’une rivière, la rivière de la Paix, qu’aujourd’hui il faut s’unir, que la Russie, Union européenne, japon, Kazakhstan, Israël et les etats-UNIS devraient devenir un général, afin de préserver notre paix fragile. À travers la musique, la bonté, la sincérité, la spiritualité, l’émotion est plus facile de tendre la main à des gens que par sec diplomatique de la langue confession », estime Michael Turc.

Il a exprimé les remerciements du gouvernement de Moscou, le ministère des affaires étrangères et Минкульту de la Russie pour son soutien au projet. « J’espère que nous n’pompée, dit le Turc. – Et l’année prochaine allons continuer à élargir la géographie de notre projet ».

La seconde comme une histoire de famille

Lui-même Michael Turc raconte souvent ses enfants sur la guerre, sur le fait, à quel prix elle est revenue à ses compatriotes. « Mes parents sont les participants de la seconde guerre mondiale, ont passé toute la guerre. Ma mère travaillait нянечкой dans эвакогоспитале, le père de la partie de la rupture du blocus de Leningrad, de 900 jours passés dans les tranchées, à pied venu de Berlin à Moscou en 1945 », – a rappelé.

« Ils sont incroyables trempe les gens sont très friands de la vie. Et je trouve qu’il est nécessaire de partager cela avec les enfants, c’est l’histoire de notre famille, y compris la fondation de l’éducation, affirme le musicien. – La perte de notre pays s’élève à plus de 25 millions de personnes! Réfléchissez, quelle horrible tragédie, la tragédie qui a touché au moins cinq générations, et nous devons garder la mémoire et de remercier le ciel de paix au-dessus de la tête ».

« Turetsky » se compose de 10 solistes, représentant l’ensemble de la palette des hommes певческих votes. Le collectif tire des chansons de plus de 10 langues, sans phonogrammes et peut remplacer par leurs voix de l’orchestre. Unique dans le monde, le groupe de musique est extrêmement vaste répertoire de la classique au rock, de la pop à l’opéra, du jazz au folk hits.