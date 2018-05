Nijni-Novgorod a battu le record de Saransk sur le nombre de visiteurs du Parc de football de la coupe du monde 2018

Le parc de football de la coupe du monde 2018 à Nijni-Novgorod

© Michael Солунин/TASS

MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. Le parc de football, qui a travaillé le samedi et le dimanche à Nijni-Novgorod, a visité 20,5 mille personnes, ce qui a été un record indicateur pour le temps de travail du festival dans les villes de la coupe du monde 2018. Ce sujet TASS a rapporté le comité d’organisation du championnat.

La découverte du Parc du football à Nijni-Novgorod a eu lieu le samedi. Les participants de la cérémonie d’acier de l’ancien gardien de l’équipe croate Stipe Pletikosa, le président par intérim vice-gouverneur de la région de Nijni novgorod Dmitri Сватковский et d’autres invités d’honneur.

« Lors de la deuxième journée de travail le parc de sa visité 8600 personnes », – a dit TASS les organisateurs.

Comme rapporté précédemment par TASS, le jour de l’ouverture de ses militantes 11900 personnes. Nijni-Novgorod a battu le record de la fréquentation totale du Parc de football, qui a été installé à Saransk (17250 personnes).

Du 24 mars au week-end sur les terrains ouverts villes de la coupe du monde en 2018 ouverture du festival, les visiteurs peuvent participer à des concours avec des prix et des quiz sur la connaissance de l’histoire du football et les championnats du monde, s’amuser sur les manèges et discuter avec des légendes du football mondial. L’événement reste à effectuer à Saint-Pétersbourg (19-20 mai), Kaliningrad (2-3 juin) et à Moscou. Dans la capitale, le Parc de football s’ouvre sur la place Rouge et de travailler à partir du 17 juin au 15 juillet.

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes de la Russie. À Nijni-Novgorod se tiendront quatre matches, et les deux rencontres éliminatoires. Le 18 juin dans la ville de jouera les préfabriqués de la Suède et de la Corée du Sud, le 21 juin se tiendra le match Argentine – Croatie, le 24 juin joueront à l’équipe de l’Angleterre et du Panama, et ses équipes du Costa Rica et de la Suisse se réunira le 27 juin. Match de 1/8 de finale aura lieu au stade de Nijni-Novgorod le 1er juillet et le 6 juillet arena prendra четвертьфинальную la rencontre de la coupe du monde.