NYT: états-UNIS pris dans le harcèlement activement luttant avec eux congressiste

NEW-YORK, le 20 janvier. /TASS/. Membre de la Chambre des représentants du Congrès des etats-UNIS Patrick Миэн (républicain de l’etat de Pennsylvanie) a conclu un accord confidentiel avec son ex-assistante, afin qu’elle ne découvrait des informations sur le harcèlement de sa part. Sur cela dit dans un article publié samedi par le journal The New York Times.

Selon ses sources, 62 ans, membre du congrès, qui, auparavant, ne fois a plaidé pour l’adoption de mesures pour protéger les femmes contre la violence sexuelle dans les états-UNIS, a montré trop de hantise de l’intérêt pour son assistante. Son nom n’est pas divulgué, comme indiqué, elle est beaucoup moins législateur. Comme l’affirme l’article, la femme a rejeté la cour Миэна, après quoi il a commencé à se comporter envers elle hostile. J’républicain une femme et trois enfants.

Collaborateur en 2017 a déposé au congrès de la plainte et a quitté son emploi. Plus tard, entre elle et le législateur a été conclu un accord confidentiel. Selon les termes de, ancienne adjointe est convenu de garder le silence à propos de l’incident, qu’elle a reçu du Congrès de la compensation, dont le montant n’est pas indiqué. Selon les informations du journal, il s’agit de milliers de dollars de l’argent des contribuables.

Миэн est membre de la commission, qui détient plusieurs enquêtes concernant les accusations d’autres législateurs de harcèlement sexuel. Il est aussi préconisé de lois obligeant les informer à propos de ces crimes. Avant de devenir député, il a plus de 10 ans de travail du district, par le procureur de la Pennsylvanie. Alors il a demandé la prise de mesures de protection des femmes contre la violence familiale.