Près de 300 réfugiés sont rentrés pour la nuit dans leurs maisons dans la Syrie

MOSCOU, le 20 mai. /TASS/. Plus de 290 personnes sont rentrés pour la nuit dans leurs maisons dans la province syrienne de Homs et de la banlieue de Damas Ghouta Orientale. Cela a été annoncé dimanche aux journalistes le chef du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie Yuri Evtouchenko.

« La restauration dévasté l’infrastructure sociale et l’instauration d’une vie paisible favorise le retour aux lieux d’origine. Pour les jours passs dans leurs maisons dans la province de Homs, de retour 179 personnes, dans l’est de l’Гуту – 114 personnes. Le centre de la réconciliation est le contrôle de la réinstallation des réfugiés de la zone de деконфликтации « Tell-Рифаат » Манбидж la province d’Alep. Pour la journée dérivé 413 personnes avec les biens personnels », dit – il.

Selon lui, dans la ville de Douma d’équipes d’entretien de l’horloge restaurent l’électricité et l’eau. Les bénévoles nettoient les rues de débris, et les habitants de la ville en train de reconstruire leurs maisons et les objets sociaux. « Succès dans l’accomplissement de tâches préparées par des spécialistes russes syriens de l’ingénierie et les organisations de déminage. Seulement pour les jours passs dans les localités de l’est Huta et Orientale Каламуна consulté le 23 structures ont enlevé trois mines, sept obus et quatre engins explosifs de fabrication artisanale », – dit dans le message.

Yevtushenko, a souligné que le Centre de russie pour la réconciliation a continué à travailler sur le règlement pacifique du conflit et de la fourniture d’une assistance intégrée aux civils en Syrie. Et la normalisation de la situation dans les banlieues de Damas, il est le processus de rétablissement de la paix. Selon lui, malgré le régime de la cessation des hostilités, au cours de la journée sont fixés des cas individuels de violations dans les provinces d’Alep, de Hama et Дераа. Les unités militaires de la russie de la police patrouillaient dans les localités Ильда, Баббила et Бабилла et Beit Сахем. Sont des tentatives de provocations et les actes illégaux.

La situation humanitaire

Les représentants du Centre de la réconciliation a tenu une réunion de travail avec les chefs de l’administration des établissements humains Рухейба et Джеруд, conclu un accord sur le règlement portant sur le statut des résidents locaux, ayant pris la décision de retourner à la vie civile. Des efforts sont déployés pour améliorer la situation humanitaire et dans d’autres régions de la Syrie. Evtouchenko a souligné que dans les localités de la zone деэскалации « Homs » installé le contrôle du gouvernement, et sur les bâtiments administratifs soulevé des drapeaux. Au travail ont procédé les autorités de police de la Syrie.

Le rapport note que les priorités de l’activité du Centre de conciliation sont à créer les conditions pour améliorer la situation humanitaire, de la prestation des populations dans le besoin de soins et de la satisfaction des besoins prioritaires les citoyens syriens.

« Le centre de la réconciliation a bénéficié d’une aide humanitaire aux habitants de la localité de Deir-el-Бакт la province de Дераа et de la localité Дахият-el-Assad de la province de Damas. Les gens transféré 950 colis alimentaires, des articles de première nécessité et de l’eau minérale. Le poids total de l’humanitaire, de la cargaison s’élève à 8 tonnes. Russes, les médecins un jour reçu des soins médicaux 110 syriens, dont 74 pour les enfants », dit – Evtouchenko.