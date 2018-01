Le premier vice-directeur général de l’agence TASS Michael Guzman et chef de Rospechat Michael Сеславинский

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. Le premier vice-directeur général de TASS Michael Guzman vendredi a reçu le prestigieux prix de Rospechat de la meilleure écrit par un journaliste en 2017 livre « la Formule de la vie: un Livre sur mon père et ma mère ».

« Le jury a lu beaucoup de livres, et à l’unanimité considéré la plus importante, la plus sincère livre de Michel Соломоновича Guzmán », – a déclaré le chef de Rospechat Michael Сеславинский, la remise de la récompense.

Un livre de Mikhaïl Guzmán « Formule de vie: un Livre sur mon père et ma mère »

« La formule de la vie: un Livre sur mon père et ma mère » est un très sincère œuvre, écrit avec beaucoup d’amour à sa famille, a – t-il ajouté. La trace de tout ce qui se passait à Bakou et dans l’URSS dans la seconde moitié du XXE siècle ».

Michael Сеславинский ai remarqué que du livre « impossible à rompre, mais elle a un inconvénient – un petit tirage de 2 mille exemplaires ».

Guzman, en acceptant le prix, a souligné que l’a écrit un livre comme la mémoire de ses parents, « comme un sentiment sacré de la gratitude des parents ». « Je pense que chacun de vous comprendre moi dans cette quête », a – t-il ajouté.

Auparavant, les lauréats Rospechat devenaient les journalistes Galina les Prédateurs, l’Archange saint-michel Alexandre, Leonid Parfenov, Andreï Kolesnikov, André Бинев, Valery Панюшкин, Igor Свинаренко, Anatoly Lysenko et d’autres.