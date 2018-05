Scythe statue soumis à Stavropol sur les actions de la « Nuit des musées »

STAVROPOL, le 20 mai. /TASS/. Scythe de la sculpture de la période du sixième siècle avant notre ère ont présenté à Paris le musée-réserve naturelle sur les actions de la « Nuit des musées ». La dernière fois de la sculpture de l’экспонировалось il y a 15 ans, a rapporté le TASS chef du département d’archéologie Svetlana Kravtsov.

« Il fut un temps où la sculpture qu’elle a été présentée dans la salle, mais le musée a subi une rénovation et il a été transféré dans запасники. Après la reconstruction est passé de l’ordre de 15 ans et nous avons décidé d’une nouvelle version de présenter aux téléspectateurs – spécialement installé pour lui à la base, et maintenant il est à nouveau décore la salle de l’archéologie », dit – elle.

Une statue a été découvert en 1984, dans le village de Татарка de la région de stavropole pendant les travaux locaux de la forêt. « Scythe антропоморфная plastique, sculpture, très intéressante et unique, elle est trop peu – leur un total de 160 trouvé à une distance énorme steppes de l’Altaï jusqu’au Danube… c’Est un guerrier travaillé sur des éléments de protection de l’armement et injurieux », – a noté Kravtsov.

En outre, au cours de l’action aux visiteurs pour la première fois présenté Illustré la carte Européenne de la Russie en 1896 et le Plan provincial de la ville de Stavropol 1900, etc Habituellement, ils ne sont pas exposés en raison des conditions particulières de stockage. Le musée a organisé une exposition en plein air, l’exposition qui s’est ouverte sur un jour avant d’entrer dans le musée, a parlé de la collection de ses fondateurs – Grégoire Прозрителеве et la Géorgie Droit.

« Grégoire Nikolavitch a étudié l’histoire du Caucase du Nord, l’archéologie, recueillait propre collection, qui a tellement grandi qu’il a créé un musée. Ici, il ya des éléments antiques de sa collection… exhibe Insolite départements de la nature ont été recueillies George Константиновичем, il a commencé à recueillir leurs collections encore dans l’enfance », – a dit le chef de l’экспозиционно-parc des expositions de la division Alla Макодзеба.