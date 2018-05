Vive les mariés ! Harry et Meghan se sont unis à Windsor dans la liesse populaire

Le prince Harry et l’ex-actrice américaine Meghan Markle, main dans la main et visiblement émus, se sont unis, samedi, à la chapelle Saint-George du château de Windsor, sous l’œil du monde entier et dans la liesse populaire.

Ils se sont dit "oui" ! Le prince Harry, 33 ans, et l'ex-actrice américaine de 36 ans, Meghan Markle, ont échangé leurs vœux puis les alliances, yeux dans les yeux et souriants, avant d'être déclarés mariés par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église d'Angleterre, samedi 19 mai à la mi-journée.

Durant la cérémonie à la chapelle Saint-George du château de Windsor, le couple est apparu complice, se tenant la main tandis que résonnait la version de Ben E. King de la chanson "Stand By Me", interprétée par une chorale, ou encore l'hymne de l'équipe de rugby du Pays de Galles, touches de modernité dans une cérémonie aux allures traditionnelles.

Parmi les invités de cette fastueuse cérémonie figuraient le chanteur britannique Elton John, la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur américain George Clooney et son épouse Amal, l'animatrice de télévision américaine Oprah Wimfrey, l'ancien international de football anglais David Beckam et son épouse l'ex-Spice Girl et styliste Victoria, ainsi que les ex-petites amies de Harry, Chelsy Davy et Cressida Bonas.

En l'absence de son père malade, Meghan Markle, vêtue d'une robe blanche simple et élégante créée par Clare Waight pour la maison de couture française Givenchy, a remonté l'allée centrale de la chapelle seule, avant d'être rejointe à mi-chemin par son beau-père, le prince Charles. Sa mère Doria Ragland, une professeure de yoga, seule représente de la famille de Meghan, est apparue visiblement émue.

Un "engouement absolument prodigieux"

À l'issue de la cérémonie, qui a duré environ une heure, le couple a échangé un baiser sur les marches de la chapelle et sous les acclamations du public, avant leur départ pour une procession en calèche, saluant la foule en liesse.

"L’engouement ici est absolument prodigieux", a constaté le correspondant de France 24 sur place, Hervé Amoric. "La passion pour le jeune prince Harry est sans doute digne de la passion que le peuple britannique avait pour sa mère, la princesse Diana".

Dès l'aube, les fans britanniques, mais aussi de nombreux américains, avaient pris d'assaut les trains pour Windsor, distante d'une trentaine de kilomètres de Londres.

"C'est une journée qui se déroule comme un rêve, comme un conte de fée nous disent ici les personnes que nous rencontrons", selon Hervé Amoric.

Le mariage offre un moment de répit bienvenu pour les Britanniques, divisés par le Brexit mais unis autour de la famille royale : des fêtes étaient organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie. D'autant qu'il s'agit du dernier mariage pour toute une génération dans la branche aînée de la famille royale.

Avec AFP

Première publication : 19/05/2018