À la Havane, a ouvert une exposition de photos sur les russes traditions de noël

La HAVANE, le 13 janvier. /Corr. TASS André Бекренев/. Exposition photographique russe nouvel an à la tradition, s’est ouvert vendredi dans la capitale cubaine. L’exposition est organisée par la représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo, à Cuba et est tenue au Musée de la révolution – l’ancien palais présidentiel, situé dans le centre de la Havane.

Les visiteurs de l’exposition, qui s’est tenue à la veille de la Nouvelle année, peuvent profiter de la vue du nouvel an, de Moscou et d’autres villes de la Russie, de visiter les du kremlin et de l’arbre de noël, d’observer comment les enfants modèlent les bonhommes de neige, et même de « s’asseoir » avec les russes à la table de fête.

En ouvrant l’exposition, le représentant de l’agence Rossotroudnitchestvo à Cuba Vladimir Ярошевский a parlé de la célébration de la Nouvelle année en Russie Dédé Froid et Снегурочке, fête de la manipulation du président, le traditionnel de noël plats.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition sont venus comme vivant sur l’Île de la liberté des ressortissants russes et les cubains, y compris des étudiants et des représentants du ministère de la culture des caraïbes. Beaucoup l’ont souligné dans une interview avec un journaliste TASS, que l’exposition a aidés, malgré près de 30 degrés de chaleur en dehors de la fenêtre, « d’obtenir une charge de neige de noël de l’humeur ».

Sur un autre étage du Musée de la révolution est une fédération de l’exposition. Il présente une cinquantaine d’œuvres d’artistes contemporains de différentes villes de Russie: Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Samara, Tula. L’exposition est organisée russes projet Russian Art Park, avec le soutien de l’ambassade de la fédération de RUSSIE, à Cuba et à la représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo dans les pays des caraïbes.

La havane le Musée de la révolution n’est pas la première fois est devenu le lieu des expositions russes. L’année dernière il y ont été organisés à l’exposition, dédié à la 80-ème anniversaire de la première femme cosmonaute Valentina Terechkova, la 60-ème anniversaire du lancement du premier satellite artificiel de la Terre, les musées de la Russie, le 100e anniversaire de la révolution d’Octobre.