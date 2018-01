Antonov et Huntsman cartographiée des mesures concertées pour améliorer les relations de la fédération de RUSSIE et les états-UNIS

L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS, Anatoli Antonov

WASHINGTON, le 14 janvier. /TASS/. L’ambassadeur de Russie aux états-UNIS, Anatoly Antonov et l’ambassadeur AMÉRICAIN en RUSSIE John Huntsman cartographiée des mesures concertées visant à promouvoir la normalisation des relations entre Moscou et Washington. Antonov a informé les journalistes sur le passé, le 13 janvier, dans sa résidence de la réception à l’occasion de la Journée de la presse russe.

Il a dit qu’il croit bonne et constructive est tenue de lui un de ces jours de rencontre avec les Хантсманом. « Je crois Хантсмана intelligent, sensible professionnel. La rencontre s’est déroulée la bonne, la réunion a été constructive, et j’apprécie positivement l’attitude Хантсмана sur le développement des relations russo-américaines de la relation », a déclaré Vettel.

Sa rencontre avec Хантсманом, qui était cette semaine sur planifiés consultation avec la direction de l’administration et du Congrès des états-UNIS à Washington, a eu lieu le 11 janvier. Selon Antonova, ils Хантсманом passés à « tu ».

Comme l’a souligné l’ambassadeur, avec Хантсманом réunion ont été tracées « concerté », visant à la normalisation de la coopération franco-américains de la relation qui est « très important ». « Il travaillera en collaboration avec le département d’etat [états-UNIS], la maison-Blanche, et il va travailler sur le Capitole (c’est-à-dire, avec le Congrès des états-UNIS – approx. corr. TASS), ce qui est particulièrement important. Nous allons travailler ensemble à la restauration d’une relation », a souligné Antonov.

Il a averti que la rapide augmentation du niveau des relations bilatérales dans les conditions actuelles de complexité ne peut pas compter. « Malheureusement, il a été reconnu que du jour au lendemain, hélas, ne peuvent pas le faire. Besoin de beaucoup d’efforts de part et d’autre part. Nous avons analysé tous les accords bilatéraux préoccupations, tous les problèmes qui existent », a déclaré l’ambassadeur.