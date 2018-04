Claudia Cardinale sur le tournage du film « tente Rouge »,1969

© Valentin Мастюков/nouvelles en images TASS

ROME, le 13 avril. /Corr. TASS la Foi Chtcherbakova/. L’actrice italienne Claudia Cardinale, qui prépare le 15 avril marquer le 80e anniversaire de, avec émotion se souvient de l’expérience de travail avec le réalisateur soviétique Mikhaïl Калатозовым dans le Rouge, la tente commune soviéto-un film italien de 1969 sur l’histoire vraie d’un accident dans l’Arctique dirigeable « Italie » en 1928. Ses souvenirs de l’actrice a partagé la veille de la naissance dans une interview TASS.

« Ce travail mémorable, pour moi, c’était une expérience très spéciale. Je южанка de la Méditerranée, s’est retrouvé dans le climat », se souvient l’actrice, qui a joué le seul personnage de fiction – infirmière-Valery amoureuse dans le météorologiste Мальмгрена tué dans une expédition. « Je me souviens encore le froid, et tous s’inquiétaient de moi, parce que je suis originaire de l’Afrique, et je me sentais bien! Sur un plateau de tournage a été une excellente ambiance et, à cause du froid, beaucoup de vodka! » – a Cardinale.

La peinture « tente Rouge », dans lequel постаревший le général Nobile après plus de 40 ans récupère les détails de son échec de l’expédition, et il revient sur le destin des camarades, слал le premier en URSS projet de film, réalisé et профинансированном conjointement par le côté ouest. La première a eu lieu d’abord à Rome à la veille de Noël (24 décembre), 1969, et seulement au bout de quatre mois, la bande a vu les téléspectateurs soviétiques. Pour l’italien, la variante de la musique a écrit le célèbre кинокомпозитор Ennio Morricone.

Si en Italie à propos de « soviétique » de travail Cardinale ils ne savent pas tout, et dans l’Union Soviétique de son Valeria l’amour pour toujours, et de nombreux représentants du sexe fort, il est devenu l’idéal de la beauté. Avant le « Rouge de la tente » Cardinale, née en Tunisie dans une famille de sorties de la Sicile, depuis plus de 10 ans filmé. Ses débuts est devenu petit rôle dans l’un des plus préférés des italiens comédies « les Pirates, comme toujours, sont restés inconnus » (I soliti ignoti, 1958), Mario Моничелли.

Entre le théâtre et le cinéma, la France et l’Italie

Ensuite, suivie de travailler avec de grands réalisateurs italiens. En particulier, Cardinale participé à la création de ces chefs-d’œuvre, comme « Huit et demi » (8 1/2, 1963) de Federico Fellini, « le guépard (Il Gattopardo, 1963) de Luchino Visconti, « une Fois dans l’Ouest Sauvage » (C’era una volta il West, 1968) assistant italien des westerns de Sergio Leone. Pour ses nombreuses années de carrière Cardinale a travaillé en France, en particulier, avec les idoles du cinéma français – Alain Delon et Jean-paul Belmondo, qui a conservé des relations amicales. A été de Cardinale et sa « période américaine », mais elle est restée européenne la star.

En dépit d’une riche palmarès dans le film, son anniversaire Cardinale note sur scène. Dans le prochain dimanche sa sera clbrer au théâtre San Carlo de Naples. Qu’elle joue au théâtre napolitain « Аугустео » dans la comédie de la « drôle de couple » moderne dramaturge américain de neil Simon.

L’idée de mise en scène, dit-elle, appartient au réalisateur Pasquale Скуитьери, avec laquelle il est long liaient personnelle et une relation créative. Il est décédé en février de cette année, et bien que le couple depuis longtemps rompu, l’actrice est toujours avec la chaleur de l’union. Il existe à l’horizon et de nouveaux projets, comme au théâtre et au cinéma.

Maintenant Cardinale presque tout le temps vit en France, mais, de son propre aveu, se sent l’italien. Le 15 avril est né le plus grand italien Léonard de Vinci. « Je n’ai pas rappelé. Génial! Je me sens italien, je suis italien », dit – Cardinale.

Sur la question de l’actrice elle-même a souhaité le jour de la naissance, Cardinale a répondu: « Continuer à faire ce que je me suis toujours occupée. Voyager, rencontrer des gens, de travailler. Et l’humanité – en plus de monde et moins de frontières.